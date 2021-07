Börsenplätze CORESTATE-Aktie:



Kurzprofil CORESTATE Capital Holding S.A.:



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von ca. Euro 28 Milliarden. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Madrid, Singapur und Zürich. CORESTATE beschäftigt über 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. (13.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilieninvestors CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) unter die Lupe.Die Performance der CORESTATE-Aktie in den letzten Monaten sei schlichtweg eine pure Enttäuschung. Während viele Konkurrenten neue Rekorde markieren würden, dümple der Immobilien-Manager im Niemandsland. Jetzt aber setze Vorstandschef René Parmantier ein Zeichen.Wie CORESTATE heute Morgen bekannt gebe, habe der CEO am 9. Juli 2021 außerbörslich 750.000 Aktien zu einem Preis von je 12,00 Euro und damit zu einem Aufschlag von rund zehn Prozent zum Schlusskurs des Vortags (10,92 Euro) erworben. Parmantier dazu: "CORESTATE ist in der deutschen und europäischen Immobilienwirtschaft ein einzigartiges Unternehmen. Das integrierte Geschäftsmodell und die von mir eingeleitete noch deutlichere Fokussierung auf die Investoren als unsere wichtigste Kundengruppe tragen Früchte. Dank des für unsere neue Strategie zentralen Zukaufs der Aggregate Financial Services sind wir nun noch besser aufgestellt, um schon heute, aber vor allem nach der Pandemie, am zu erwartenden Wachstumsschub in allen Bereichen des Immobilienmarktes zu partizipieren."Er habe deshalb beschlossen, mit substanziellen eigenen Mitteln in CORESTATE zu investieren. Parmantier möchte dieses Investment als deutlichen Vertrauensbeweis in die CORESTATE-Wachstums-Story verstanden wissen, von der er "absolut überzeugt" sei.Nach dieser Aktion sollte man die CORESTATE-Aktie aber auf die Watchlist nehmen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link