Kurzprofil COMET Holding AG:



Die COMET Group (ISIN: CH0360826991, WKN: A2DNSP, Ticker-Symbol: EZP1, SIX Swiss Ex: COTN) ist ein weltweit führendes Schweizer Technologieunternehmen. Seit bald 70 Jahren entwickeln und produzieren wir innovative High-Tech-Komponenten und -Systeme auf der Basis von Röntgen-, Hochfrequenz- und ebeam Technologie. Wir verstehen es, uns konsequent auf globale Trends und Entwicklungen auszurichten, und wachsen kontinuierlich.



Mit wegweisenden Lösungen unterstützen wir Kunden aus unterschiedlichen Industriebereichen dabei, ihre Produkte und Prozesse zu verbessern und weiterzuentwickeln. Damit leisten wir in zahlreichen Lebensbereichen einen Beitrag zu mehr Sicherheit, Mobilität, Nachhaltigkeit und Effizienz: Mit unseren innovativen Entwicklungen unter den Marken COMET, YXLON und ebeam bewegen wir uns stets an der Grenze des physikalisch Machbaren. Unsere hoch qualifizierten Fachkräfte setzen auf eine enge Zusammenarbeit sowohl mit den Kunden in Europa, den USA und Asien wie auch mit renommierten Forschungsinstituten auf der ganzen Welt. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die nachhaltigen Mehrwert für unsere Auftraggeber und Partner schaffen.



Die COMET Group erzielt einen jährlichen Umsatz von 438,4 Mio. CHF (2017), hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 1400 Mitarbeitende, mehr als 500 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, der Schweiz und den USA unterhält sie verschiedene Tochtergesellschaften in den USA, China, Japan und Korea. Die Aktien der COMET AG (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. (16.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - COMET-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der COMET Holding AG (ISIN: CH0360826991, WKN: A2DNSP, Ticker-Symbol: EZP1, SIX Swiss Ex: COTN).Mit Blick auf die H1-2019-Zahlen (starkes Umsatzminus bei PCT-u. IXM-Geschäft) und den Ausblick senke der Analyst für 2019-21 seine Umsatzprognose um -7%, -5% bzw. -5% und seine EBITDA-Werte um -26%, -11% bzw. -4%. In seiner Prognose noch nicht enthalten seien etwaige Anpassungen des Geschäftsportfolios (EBT: Verkauf oder neues Geschäftsmodell?).Der Rückgang des PCT-Geschäfts habe in H1 bei 41% (J/J) gelegen - das sei deutlich mehr als der Marktdurchschnitt. Zum Vergleich: Großkunde LAM habe in H1 einen Umsatzrückgang von rund 20% verzeichnet. Als Gründe für das rückläufige PCT-Geschäft würden die Erschöpfung von Konsignationsbeständen durch US-Kunden sowie höhere Zölle genannt. Folglich erscheine es dem Analysten nicht ausgeschlossen, dass sich Comets PCT-Geschäft auch deutlich über Marktniveau erholen könnte.Der neue CEO und Chairman Heinz Kundert habe eine aktualisierte Fassung der strategischen Prüfung präsentiert, aber der Prozess sei noch nicht abgeschlossen. Die Kernbotschaften würden Neufokussierung des Unternehmens auf seine Kerntechnologien Plasma und Röntgen sowie selektive Endmärkte lauten. Prozesse und Strukturen würden vereinfacht, damit sie flexibler würden, und es werde ein höheres Maß an Produktstandardisierung angestrebt. Der Analyst sei zuversichtlich, dass die strategische Neuausrichtung erfolgreicher sein werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze COMET-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs COMET-Aktie:75,40 EUR -7,54% (15.08.2019)