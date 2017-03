Börse Frankfurt-Aktienkurs COMET-Aktie:

Kurzprofil COMET:



Die COMET Group (ISIN: CH0003825756, WKN: 895429, Ticker-Symbol: EZP, SIX Ticker-Symbol: COTN) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Röntgen-, Hochfrequenz- und ebeam Technologie. Mit hochwertigen Komponenten, Systemen und Dienstleistungen unterstützt COMET ihre Kunden dabei, die Qualität, Verlässlichkeit und Effizienz ihrer Produkte und Prozesse zu optimieren. (16.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - COMET-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der COMET-Aktie (ISIN: CH0003825756, WKN: 895429, Ticker-Symbol: EZP, SIX Ticker-Symbol: COTN) und erhöht sein Kursziel.Der Analyst erwarte anhaltenden Rückenwind durch die starke Nachfrage aus dem Halbleitermarkt. COMET sei jetzt einer der strategischen Top-5-Lieferanten von LAM, dem wichtigsten Technikzulieferer des Flash-Memory-Herstellers NAND. Zudem habe COMET mit dem RF-Generator Zugang zu den Ausrüstungsherstellern für ALD-Abscheidungsprozesse gewonnen. Der Analyst erwarte, dass dies zukünftig zu einer weiteren Umsatzsteigerung führen werde.COMETs gemeinsames ebeam-Projekt mit Tetra Pak für die Sterilisation von Behältern für flüssige Nahrungsmittel schreite voran, die Anlaufphase verlaufe jedoch langsam. Das Projekt mit Bühler für die Sterilisation von trockenen, granulatförmigen Nahrungsmitteln (z. B. Gewürze, Tiernahrung, Nüsse) befinde sich in der Feldversuchsphase und der Test bei einem Kunden von Bühler werde demnächst beginnen. COMET habe eine neue Partnerschaft mit UTECA im Digitaldrucksektor für die Trocknung von Tinte auf ebeam-Basis bekannt gegeben. Die Hauptanwendung sei der kundenspezifische Etikettendruck auf Kunststoffmaterial für die Lebensmittelindustrie. Im September solle eine vermarktungsfähige Lösung vorgestellt werden.In Anbetracht der überzeugenden Wachstumsaussichten aller Geschäftsbereiche von COMET und der neuen GJ17-Vorgaben (sowie des angenommenen niedrigeren Steuersatzes) erhöhe der Analyst seine Gewinnprognosen für GJ17/18E um je 14% und 8%. COMETs disziplinierte Umsetzung seines Strategieplans und seines wertbasierten Managements zeige weiterhin herausragende Ergebnisse, und der Analyst erkenne die Entstehung weiterer Wachstumsbereiche. Aufgrund seiner höheren Prognosen hebe er sein Kursziel von CHF 1.210 auf CHF 1.320 an.Börsenplätze COMET-Aktie: