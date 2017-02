Börse Stuttgart-Aktienkurs COMET-Aktie:

981,835 EUR +0,38% (14.02.2017, 09:05)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Aktienkurs COMET-Aktie:

1.057,00 CHF +1,15% (14.02.2017, 09:32)



ISIN COMET-Aktie:

CH0003825756



WKN COMET-Aktie:

895429



Ticker-Symbol COMET-Aktie:

EZP



SIX Ticker-Symbol COMET-Aktie:

COTN



Kurzprofil COMET:



Die COMET Group (ISIN: CH0003825756, WKN: 895429, Ticker-Symbol: EZP, SIX Ticker-Symbol: COTN) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Röntgen-, Hochfrequenz- und ebeam Technologie. Mit hochwertigen Komponenten, Systemen und Dienstleistungen unterstützt COMET ihre Kunden dabei, die Qualität, Verlässlichkeit und Effizienz ihrer Produkte und Prozesse zu optimieren. (14.02.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - COMET-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der COMET-Aktie (ISIN: CH0003825756, WKN: 895429, Ticker-Symbol: EZP, SIX Ticker-Symbol: COTN).Technologische Wendepunkte im Halbleitermarkt würden das PCT-Geschäft beflügeln: Eine der Hauptsäulen der Anlagebeurteilung des Analysten für COMET bestehe aus technologischen Wendepunkten im Halbleitermarkt. So habe Foeth bereits mehrmals darauf hingewiesen, dass der aktuelle Trend in Richtung 3D-Memory-Chips (3D NAND) und noch weiter miniaturisierte Logik-Chips (FinFET) modernste Geräte zur Abscheidung und Ätzung voraussetze. Führende OEMs von Halbleiterausrüstung wie LAM und AMAT seien bei ihren Fertigungsprozessen von COMETs Plasmasteuerungstechnologie (PCT) abhängig. Dem Unternehmen würden die günstigen strukturellen Veränderungen im Markt, die weit über 2017 hinaus anhalten dürften, daher sehr zugute kommen. Die starken vorläufigen GJ16-Zahlen, die COMET bereits veröffentlicht habe, würden deutlich den Erfolg des PCT-Geschäfts widerspiegeln.ebeam-Geschäft diversifiziere sich und werde stärker greifbar: Auch COMETs Geschäftsbereich ebeam betrachte der Analyst mit Zuversicht. Neben dem bereits laufenden Tetra-Pak-Projekt würden Foeth auch das Trockensterilisierungsprojekt mit Bühler (Proof of Concept erfolgreich, Feldversuch noch 2017) und das ebeam basierte Verfahren zur Tintentrocknung im Druckbereich vielversprechend erscheinen.Die guten vorläufigen Ergebnisse würden das Vertrauen des Analysten in die Fähigkeit von COMET weiter stärken, sich am derzeitigen Wandel der Halbleitertechnologie zu beteiligen. Auch seine positive Einschätzung des künftigen Potenzials der ebeam- und Röntgentechnologien bleibe unverändert. Daher passe der Analyst sein Kursziel stärker an seinen DCF-basierten Fair Value an und erhöhe es von CHF 990 auf CHF 1.210.Börsenplätze COMET-Aktie: