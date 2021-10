- Erweiterung des Geltungsbereichs des europäischen Markts für Emissionszertifikate auf eine größere Anzahl von Branchen



- Reduzierung des Angebots von Emissionszertifikaten



- Erhöhung des Preises für Zertifikate und damit Unterstützung der Entscheidungsträger bei ihren Versprechen zur Dekarbonisierung und Netto-Emissionsneutralität bis 2050



Anleger, die in Emissionszertifikat-Futures investieren würden, könnten von diesen Trends profitieren und diese Handelsinstrumente mit zusätzlicher Liquidität versorgen. Im Jahr 2020 habe das EU ETS 88 Prozent am Gesamtwert aller Emissionszertifikat-Handelssysteme weltweit ausgemacht, wobei acht Milliarden Emissionszertifikate mit einem Marktwert von 201 Milliarden Euro den Besitzer gewechselt hätten. Der Handel von Futures für Emissionszertifikate der Europäischen Union (EUAs) zeichne sich durch eine beispiellose Liquidität aus.



Der Vorteil einer höheren Liquidität liege in einem besseren Preisfindungsprozess. Die gesellschaftlichen Kosten eines unterbewerteten Emissionszertifikat-Futures-Kontrakts seien eine Überproduktion von CO2. Deshalb handle es sich bei der Vermeidung eines unterbewerteten Markts für Emissionszertifikate mit einem verbesserten Preisfindungsprozess um eine willkommene Entwicklung.



CO2 als aufkommende Anlageklasse stelle deshalb ein einzigartiges Anlageobjekt dar, da sein Angebot den Erwartungen zufolge bewusst verknappt werde, um Emissionen zu reduzieren. Anleger, die in die Anlageklasse investieren würden, würden sich nicht nur in den vielversprechenden Fundamentaldaten von CO2 engagieren, sondern würden auch zur Erreichung von Umweltzielen beitragen. (06.10.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die Umweltpolitik der Europäischen Union (EU) wird immer ambitionierter, da die EU einen Plan zur Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen des Pariser Abkommens ausarbeitet, so Mobeen Tahir, Associate Director, Research bei WisdomTree.Als kurzfristiges Ziel möchte die Europäische Kommission die Treibhausgasemissionen gegenüber den Werten von 1990 bis 2030 um 55 Prozent senken. Bis 2050 möchte die EU CO2-neutral sein.Das EU-Emissionshandelssystem (EU ETS) sei der weltweit größte Emissionshandelsmarkt und die Grundlage für die Politik der EU zur Abmilderung des Klimawandels und zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Das System solle die EU bei der Erreichung der CO2-Neutralität bis 2050 in der Region unterstützen. Im Rahmen des EU ETS gebe es eine Obergrenze, durch die die Menge an Treibhausgasen begrenzt werde, die von Unternehmen jährlich ausgestoßen werden dürfe. Jedes Jahr werde eine feste Anzahl von Emissionszertifikaten emittiert. Unternehmen müssten im Besitz ausreichender Zertifikate für ihre Emissionen sein und sicherstellen, dass die Obergrenze eingehalten werde. Steigende Preise bei den Emissionszertifikaten würden bedeuten, dass es für Unternehmen teurer werde, ihre CO2-Bilanz mit Zertifikaten zu decken. Dadurch werde ein Anreiz für Investitionen in Schadstoffminderungstechnologien geschaffen, was zu schnelleren Fortschritten führen könnte.