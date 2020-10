Bonn (www.aktiencheck.de) - Laut dem World Energy Outlook der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die Energienachfrage in diesem Jahr angesichts der Coronavirus-Pandemie um fünf Prozent sinken, so die Analysten von Postbank Research.



Es werde erwartet, dass der Ölverbrauch um acht Prozent und die CO2-Emissionen um sieben Prozent zurückgehen würden. Die CO2-Emissionsrechte für einen Ausstoß bis Ende 2021 würden beim EU-Emissionshandelssystem (EHS) derzeit mit etwa 25 Euro pro Tonne gehandelt. Analysten würden davon ausgehen, dass die Preise im nächsten Jahr aufgrund eines stärkeren Wirtschaftswachstums und eines geringeren Angebots an CO2-Zertifikaten steigen würden. Steigende Kosten für den Ausstoß von CO2 würden die Unternehmen in den kommenden Jahren dazu nötigen, in umweltfreundlichere Herstellungstechniken zu investieren. Insbesondere Produzenten aus energieintensiven Sektoren würden hiervon betroffen sein. Hierzu würden in Europa vor allem Stahlkonzerne und Unternehmen aus der Chemiebranche zählen. (19.10.2020/ac/a/m)



