Düsseldorf-Aktienkurs CNOOC-Aktie:

1,51 EUR -1,31% (03.07.2019, 17:06)



Tradegate-Aktienkurs CNOOC-Aktie:

1,50 EUR -3,22% (03.07.2019, 16:03)



Hong Kong-Aktienkurs CNOOC-Aktie:

13,44 HKD -1,32% (03.07.2019)



ISIN CNOOC-Aktie:

HK0883013259



WKN CNOOC-Aktie:

A0B846



Ticker-Symbol CNOOC-Aktie:

NC2B



Hong Kong Ticker-Symbol CNOOC-Aktie:

0883.HK



Kurzprofil CNOOC Ltd.:



CNOOC Ltd. (ISIN: HK0883013259, WKN: A0B846, Ticker-Symbol: NC2B, Hong Kong-Symbol: 0883.HK) ist eine in China ansässige Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist ein Upstream-Unternehmen, das sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl und Erdgas beschäftigt. Zu den Kernregionen zählen Bohai, das westliche wie das östliche Südchinesische Meer und das Ostchinesische Meer vor der chinesischen Küste. Im Ausland verfügt CNOOC über Öl- und Gasreserven in Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Ozeanien sowie Europa. (03.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - CNOOC-Aktienanalyse von Analyst Laban Yu von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Laban Yu vom Investmenthaus Jefferies & Co seine Kaufempfehlung für die Aktien von CNOOC Ltd. (ISIN: HK0883013259, WKN: A0B846, Ticker-Symbol: NC2B, Hong Kong-Symbol: 0883.HK).Im Rahmen einer Branchenstudie zum Öl- und Gassektor weisen die Analysten von Jefferies & Co darauf hin, dass CNOOC Ltd. in den letzten fünf Jahren die operative Kostenstruktur und die Investitionstätigkeit erheblich verbessert habe.CNOOC sei eines von wenigen E&P-Unternehmen, die in der Lage seien, über Free Cash in einem qualitativ höherwertigen Standard zu berichten. Die Assets sowohl im In- als auch im Ausland hätten zu einem steigenden Reservenwert beigetragen.Die politische Einflussnahme mit dem Fokus auf die inländische Produktion wirke aber den verbesserten Aussichten von CNOOC entgegen, so der Analyst Laban Yu.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CNOOC-Aktie: