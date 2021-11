Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) weiterhin zu kaufen.CLIQ habe am 02.11. erfreuliche Q3-Zahlen veröffentlicht und die Ende September bereits angehobenen Jahresziele bestätigt.Im dritten Quartal habe CLIQ die Erlöse um 34,8% yoy auf nun 40,0 Mio. Euro und damit etwas stärker als erwartet (MONe: 39,5 Mio. Euro) gesteigert. Regional betrachtet hätten sowohl Nordamerika (50,2% vom Umsatz) mit einem Wachstum von 26,9% yoy auf 20,1 Mio. Euro als auch Europa (41,1% vom Umsatz) mit einem Anstieg von sogar 39,2% yoy auf 16,4 Mio. Euro zum Wachstum beigetragen (Übrige: +66,3% yoy auf 3,5 Mio. Euro). Besonders erfreulich sei hierbei das stärkere Wachstum in Europa (Q2/21: +10,4% yoy), was darauf schließen lasse, dass die Umstellung des Medieneinkaufs erfolgreich verlaufe. Zudem dürften auch die Content-Erweiterungen der letzten Monate dazu geführt haben, dass CLIQ mehr Kunden akquiriert habe und diese auch länger binde.Auf Ergebnisebene habe CLIQ in Q3 einen starken Anstieg des EBITDAs um 63,1% yoy auf 7,4 Mio. Euro (MONe: 7,2 Mio. Euro) erreicht. Die EBITDA-Marge sei mit 18,5% auf dem Niveau der Vorquartale (H1/21: 18,2%; Q3/20: 15,3%) geblieben. Zurückzuführen sei die hohe Profitabilität trotz gestiegener Umsatzkosten (+37,5% yoy auf 26,2 Mio. Euro) auf eine unterproportionale Entwicklung der Personalkosten (+3,4% yoy auf 4,8 Mio. Euro). Die erhöhten Umsatzkosten führe Markmann primär auf die verschiedenen Content-Erweiterungen der letzten Monate zurück. Der operative Cashflow nach 9M sei um 28,1% yoy auf 13,1 Mio. Euro (FCF 9M: 11,6 Mio. Euro vs. 10,1 Mio. Euro im Vj.) gestiegen.CLIQ habe starke Q3-Zahlen veröffentlicht und damit die Erreichbarkeit der Jahresziele unterstrichen. Nach Fortschreibung des DCF-Modells des Analysten erhöhe sich das Kursziel leicht auf 56,00 Euro (zuvor: 55,00 Euro).Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung für die CLIQ Digital-Aktie. (Analyse vom 02.11.2021)