Tradegate-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

27,10 EUR +0,74% (17.11.2021, 16:41)



Xetra-Aktienkurs CLIQ Digital-Aktie:

27,10 EUR +1,69% (17.11.2021, 16:50)



ISIN CLIQ Digital-Aktie:

DE000A0HHJR3



WKN CLIQ Digital-Aktie:

A0HHJR



Ticker-Symbol CLIQ Digital-Aktie:

CLIQ



Kurzprofil CLIQ Digital AG:



CLIQ Digital (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. (17.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CLIQ Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR, Ticker-Symbol: CLIQ) unter die Lupe.Die CLIQ Digital-Aktie befinde sich weiter in einer Konsolidierungsphase. Sie pendele aktuell um die 200-Tage-Linie. Operativ sehe es beim Streaming-Anbieter sehr gut aus. CLIQ Digital arbeite weiter an der Internationalisierung und habe neue Content-Deals bekanntgegeben. Er sehe bei der CLIQ Digital-Aktie derzeit jedoch kein Handlungsbedarf und bleibe an der Seitenlinie, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.11.2021)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CLIQ Digital-Aktie: