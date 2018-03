NYSE-Euronext-Aktienkurs CIENA-Aktie:

Kurzprofil CIENA Corp.:



CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Euronext-Symbol: CIEN) gehört zu den führenden Herstellern von intelligenten optischen Netzwerken. Das Unternehmen bietet Betreibern von Telekommunikationsdiensten Lösungen für den Einsatz in Breitband-Netzwerken an. Der Unternehmenssitz befindet sich in Linthicum, Maryland (USA).







Baltimore (www.aktiencheck.de) - CIENA-Aktienanalyse von Analyst Patrick M. Newton von Stifel Nicolaus:Aktienanalyst Patrick Newton vom Investmenthaus Stifel Nicolaus empfiehlt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Euronext-Symbol: CIEN) weiterhin zum Kauf.Die von CIENA Corp. im ersten Geschäftsquartal erzielten Umsätze und Gewinne seien höher ausgefallen als geschätzt.Das Unternehmen profitiere in stärkerem Maße von robusten Wachstumstreibern. Insofern demonstriert Analyst Patrick Newton zunehmende Zuversicht in eine Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Hälfte des Fiskaljahres 2018.Die Aktienanalysten von Stifel Nicolaus stufen in ihrer CIENA-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und setzen das Kursziel von 28,00 auf 31,00 USD herauf.Börsenplätze CIENA-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs CIENA-Aktie:21,09 Euro +1,64% (07.03.2018, 15:38)Tradegate-Aktienkurs CIENA-Aktie:21,22 Euro +2,39% (07.03.2018, 16:23)