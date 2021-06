Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten im asiatisch-pazifischen Raum war heute eine gedrückte Stimmung zu beobachten, so die Experten von XTB.



Chinesische Aktien seien klare Underperformer gewesen, wobei einige wichtige Indices aus dem Land um bis zu 1,4% gefallen seien. Es habe keine wichtigen Nachrichten gegeben, die die Stimmung signifikant hätten beeinträchtigen können, daher scheine der Pessimismus von den weltweit ansteigenden Fällen der Delta-Variante des Coronavirus zu kommen. Der CHNComp sei heute um über 1% gefallen, nachdem der Versuch gescheitert sei, über die mittelfristige Widerstandszone bei 10.800 Punkten auszubrechen. Dabei sei zu beachten, dass die Zone zusätzlich durch die obere Begrenzung eines Abwärtstrendkanals verstärkt werde. Der Index sei heute unter die 50- und 200-Tage-Linie gefallen. Da die Abwärtstrendstruktur intakt zu sein scheine, sei eine Bewegung in Richtung der Unterstützungszone bei 10.350 Punkten nicht auszuschließen. Ein Durchbruch unter diese Zone würde den Weg in Richtung des psychologischen Bereichs von 10.000 Punkten ebnen, der auch durch die untere Begrenzung des oben erwähnten Kanals markiert sei. (29.06.2021/ac/a/m)



