Die CHERRY AG (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) mit Hauptsitz in Auerbach/Oberpfalz ist ein weltweit führender Hersteller von Computer-Eingabegeräten mit Schwerpunkt auf Office, Gaming, Industry, Security, eHealth-Lösungen sowie Switches für mechanische Tastaturen. In Produktionsstätten und Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China (Mainland, Hongkong, Taiwan) und USA beschäftigt CHERRY ca. 400 Mitarbeiter. Seit der Gründung 1953 steht CHERRY für deutsche Qualitätsprodukte, die in Deutschland entworfen und speziell für Bedürfnisse seiner Kunden entwickelt werden.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CHERRY-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato und Sebastian Weidhüner, Aktienanalysten der Montega AG, nehmen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für Aktie des Herstellers von Computer-Eingabegeräten CHERRY AG (ISIN: DE000A3CRRN9, WKN: A3CRRN, Ticker-Symbol C3RY) mit einer Kaufempfehlung auf.Als Weltmarktführer für mechanische Tastatur-Schalter (sog. "Switches") im Premium-Preissegment grenze sich CHERRY durch seine Innovations- und Qualitätsführerschaft mit langjähriger Erfahrung in der Produktentwicklung klar gegenüber vielen Konkurrenten aus dem Massensegment ab. Nach dem bisherigen Exklusiveinsatz in PC-Gaming-Tastaturen avisiere CHERRY im Zuge des 2021 gelaunchten "Ultra-Low-Profile-Switch" eine produktseitige Verwendung fortan auch in Gaming- und Premium-Office-Laptops, wodurch alle relevanten Nutzer- bzw. Spielertypen angesprochen würden. Darüber hinaus zähle das Unternehmen auf dem asiatischen Kontinent mit eigenen Gaming-Peripherals seit jeher zu den größten Anbietern für wettbewerbsorientierte e-Sportler. Der Markt verzeichne aufgrund der hohen Anzahl von Gamern und einer steigenden Spieldauer eine strukturell wachsende Nachfrage (CAGR in China 2021-2025e: 13,5%).CHERRY sei nach Erachten der Analysten jedoch eindeutig mehr als ein Gaming-Profiteur. Im zweiten Geschäftsfeld produziere das Unternehmen zum einen PC-Peripheriegeräte (v.a. Tastaturen und Mäuse) für Büro- und Industriekunden. Zum anderen würden weitere Peripheriegeräte überwiegend für den Ausbau der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen (e-Health) sowie branchenspezifische Sicherheitsanwendungen angeboten. Dabei sei das gesetzlich angetriebene und konjunkturresistente Portfolio für den deutschen Gesundheitsmarkt infolge hoher Eintrittsbarrieren durch eine duopolistische Marktstruktur gekennzeichnet.Die hohe Wettbewerbsqualität habe in der Vergangenheit zu einem deutlichen Umsatzanstieg (CAGR 2018-2021: 19,0%) geführt. Im laufenden Geschäftsjahr würden die Analysten aufgrund zunehmender Absätze der 2020 bzw. 2021 gelaunchten Switch-Modelle "VIOLA" und "Ultra-Low-Profile" sowie höherer Erlöse im Bereich der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen eine Fortsetzung des Wachstumstrends (+7,5% yoy) erwarten. Anschließend würden sie von anhaltend zweistelligen Steigerungsraten ausgehen (CAGR 2021-2025e: 13,3%).Auf Basis der DCF-Bewertung der Analysten weise die Aktie eine signifikante Unterbewertung auf, die sich in einer Free Cashflow-Yield 2024e von 15,8% widerspiegele. Das attraktive Bewertungsniveau bestätige sich angesichts eines EV/EBITDA-Multiples 2023e von 3,6x (Peergroup: 10,2x) trotz einer um 2,9 PP höheren EBITDA-Marge bzw. einem EV/Umsatz-Multiple 2023e von 0,9x (Peergroup: 2,3x) bei einem um 1,6 PP höheren Erlöswachstum.Die starke Wettbewerbsposition und die profitablen Wachstumsaussichten seien nach Erachten der Analysten nur unzureichend im Kurs reflektiert.Miguel Lago Mascato und Sebastian Weidhüner, Aktienanalysten der Montega AG, nehmen die CHERRY AG mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 30,00 Euro in ihre Coverage auf. (Analyse vom 28.04.2022)