Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro.



Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. (27.02.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) von 98,00 Euro auf 110,00 Euro.Einmal mehr könne die CEWE Stiftung & Co. KGaA nach einem durch ein starkes Weihnachtsgeschäft geprägten Schlussquartal auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Dabei sei die letzte Umsatzschätzung der Analysten, die bereits ein Stück über dem Zielkorridor des Unternehmens gelegen habe, sogar noch übertroffen worden. Getragen worden sei die positive Entwicklung auch in 2019 wieder durch das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing. So hätten sich denn auch die Absatzzahlen des Bestsellers CEWE FOTOBUCH sowie der produzierten Fotos, die mit Zuwachsraten von jeweils über 7 Prozent deutlich über den jeweiligen Prognosekorridoren ausfielen, sehr erfreulich entwickelt.Auch das EBIT habe sich mit 57,8 Mio. Euro am oberen Rand der Zielbandbreite bewegt, wobei hier noch eine Einmalbelastung infolge von Optimierungsmaßnahmen im Geschäftsfeld Kommerzieller Online-Druck in Höhe von rund 5 Mio. Euro zu berücksichtigen sei. Bereinigt um diesen Sondereffekt ergebe sich ein Wert von 62,8 Mio. Euro, der damit ebenfalls über der Guidance läge und einer operativen EBIT-Marge von 8,8 Prozent entspräche.Unterstelle man eine normalisierte Steuerquote von 32,5 Prozent auf das um die rund 5 Mio. Euro Restrukturierungskosten bereinigte EBT, dürfte sich das bereinigte Ergebnis je Aktie im Bereich zwischen 5,60 und 5,70 Euro bewegen. Damit läge auch das operative EPS sowohl über dem Zielkorridor von 4,74 bis 5,40 Euro als auch der letzten Analystenschätzung von 5,42 Euro. Darin enthalten seien zudem auch noch die Transaktionskosten für die WhiteWall-Übernahme. Dies veranschauliche nach Erachten der Analysten deutlich, welche enormen Profitabilitätssteigerungen CEWE im letzten Geschäftsjahr habe operativ erzielen können.Im größten und wichtigsten Geschäftsfeld Fotofinishing laufe es weiterhin hervorragend. Dabei würden sich zum einen die Akquisitionen Cheerz und WhiteWall positiv auswirken. Zum anderen profitiere der Bereich aber auch signifikant von der CEWE-Innovationskultur, bei der die Mitarbeiter aktiv in die Entwicklung neuer Produktideen eingebunden würden. In diesem Rahmen hätten sich wie jedes Jahr auch jüngst wieder Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa zum "Innovation Day" in Oldenburg getroffen. Zudem baue der Fotospezialist seine Marktstellung in Großbritannien durch eine Exklusivpartnerschaft mit der größten britischen und irischen Drogeriemarktkette Boots weiter aus.Dabei stehe CEWE mit einer Eigenkapitalquote von gut 46 Prozent zum 30. September 2019 bilanziell solide dar. Die erwartete Dividendenrendite liege derzeit immer noch bei 2 Prozent.Auf Basis der starken operativen Entwicklung in 2019, ihrer erneut angehobenen Schätzungen und der weiterhin positiven Zukunftsaussichten erhöhen Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, ihr Kursziel für die CEWE-Aktie auf 110 Euro und empfehlen, das Papier weiterhin zu "halten". Dabei könnten in dem aktuell volatilen Börsenumfeld deutlichere Rücksetzer unter die 100-Euro-Marke auch gute (Nach-)Kaufgelegenheiten bieten. (Analyse vom 27.02.2020)