Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich rund 2,4 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit mehr als 4.200 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent und wuchs 2019 im Umsatz auf 714,9 Mio. Euro. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert.



Mehr unter company.cewe.de. (27.01.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese und Henrik Markmann, Aktienanalysten der Montega AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein.Nach einem überraschend guten Weihnachtsgeschäft habe CEWE vergangenen Freitag kurz vor Börsenschluss vorläufige Zahlen gemeldet und damit nicht nur die Analysten-Schätzungen, sondern auch den Konsens deutlich übertroffen. Insbesondere der massive Ergebnisanstieg und die nochmals ausgebaute Profitabilität würden zeigen, dass das Unternehmen die COVID-19-bedingten Wachstumsdellen in den anderen Segmenten dank einer dominanten Marktstellung und innovativer Konzepte und erfolgreichem Upselling im Fotofinishing mehr als habe überkompensieren können.Insgesamt habe CEWE im Schlussquartal ein dynamisches Wachstum auf rund 314Mio. Euro (+8,6% yoy) erzielt. Mit einem EBIT von knapp 80Mio. Euro habe das Ergebnis nochmals deutlich über dem bereits starken Vorjahresniveau (EBIT-Marge: 25,4%) gelegen. Auch auf Gesamtjahressicht sei bei einem moderaten Umsatzwachstum auf 727,0 Mio. Euro (+1,7% yoy) der Ergebnisanstieg auf rund 79 Mio. Euro deutlich überproportional ausgefallen (+39% yoy), womit nicht nur die Vor-Corona-Perspektive des Unternehmens (EBIT: 58-64 Mio. Euro), sondern auch die Analysten-Schätzungen (MONe: 52,9 Mio. Euro) sowie der Konsens (54,9 Mio. Euro; Stand: 22.01.2021) massiv übertroffen worden seien.Wenngleich die Analysten im gewöhnlich ohnehin stärksten Quartal auch für Q4/20 mit positiven Stay-at-Home-Effekten gerechnet hätten, überrasche sie das Ausmaß. Sie hätten ihre Ergebnisschätzungen zuletzt reduziert, da sie angesichts der ganzjährigen Beschränkungen und wegfallender Events wie Hochzeiten oder Urlaubsreisen von einem geringeren Upselling-Potenzial im Kerngeschäft und Bestellungen von weniger aufwändigen Fotobüchern ausgegangen gewesen seien. Dennoch hätten vorteilhafte Produktmixeffekte (u.a. geringerer Materialaufwand im Fotofinishing), die stringente Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen und Skaleneffekte sowie die erhöhte Nachfrage nach Mehrwertprodukten in einer erneut starken Profitabilität resultiert, sodass die EBIT-Marge in 2020 um 280 BP auf 10,9% weiter ausgebaut worden sei.Die TV-Kampagne "mein individuelles persönliches Geschenk" dürfte angesichts der vielerorts bestehenden Kontaktbeschränkungen und Social-Distancing über die Weihnachtsfeiertage zu einer hohen Nachfrage nach Fotogeschenken geführt haben, sodass im Jahresschlussquartal neben einer erfolgreichen Neukundengewinnung der Umsatz pro Foto noch einmal gestiegen sein dürfte. Ausgehend von der erfreulichen Entwicklung im Umsatz als auch Ergebnis hätten die Analysten ihre Schätzungen, auch für die kommenden Jahre, angehoben. Die gute Entwicklung sollte weiter anhalten, sodass sie vor dem Hintergrund der derzeitigen (Impfstoff-)Entwicklung und des weiterhin guten Marktsentiments auch im jüngst angebrochenen Jahr mit einem soliden Wachstum insbesondere im Kernsegment Fotofinishing rechnen würden.Charlotte Meese und Henrik Markmann, Aktienanalysten der Montega AG, sind unverändert vom Investment Case überzeugt und bestätigen daher die Kaufempfehlung für die CEWE-Aktie. Das Kursziel werde von 120,00 auf 140,00 Euro angehoben. (Analyse vom 27.01.2021)