Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.500 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2016 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 593,1 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und Viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet. (17.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unter die Lupe.Das Geschäft von CEWE gelte als konjunkturresistent. Mehr als drei Viertel des Umsatzes würden im Bereich "Photofinishing" generiert. Dazu würden die beliebten Fotobücher gehören. Daran dürfte sich auf Sicht nicht viel ändern. Die Gesellschaft habe die Zeichen der Zeit erkannt und setze auf modernste Technologien. Die Aktie habe ein neues Kaufsignal generiert.CEWE sei in Sachen Fotobüchern die klare Nummer 1. Im Vorjahr seien knapp 6,2 Millionen Stück der beliebten Erinnerungsstücke verkauft worden. Künftig solle Künstliche Intelligenz (KI) helfen, die Fotobücher zu erstellen. Am Smartphone müssten Kunden dann nur kleinere Korrekturen und Ergänzungen wie Texte vornehmen. Das sollte den Absatz weiter ankurbeln.Umsatz und Margen seien in den letzten Jahren bereits kontinuierlich gesteigert worden. Für das neue Geschäftsjahr wolle CEWE die Erlöse auf 655 bis 690 Millionen (Vorjahr: 653 Millionen Euro) steigern. Das Gros der Erlöse werde traditionell im vierten Quartal generiert. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) solle zwischen 52 Millionen und 58 Millionen Euro (Vorjahr: 53,7 Millionen Euro) liegen. Stand für 2018 ein Gewinn je Aktie von 5,06 Euro zu Buche, dürften es im laufenden Jahr bereits knapp 5,50 Euro sein.Dieser Trend sollte sich auch in den Jahren danach fortschreiben und die Marktposition sowie das Potenzial des Fotodienstleisters unterstreichen.Mit dem Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend dürfte nun der Startschuss für eine Trendfortsetzung fallen. Könne die Aktie das bisherige Jahreshoch bei 84 Euro überwinden, sollte der Titel im Anschluss in den kommenden Wochen Kurs auf die 90-Euro-Marke nehmen."Der Aktionär" ist von den Aussichten der Gesellschaft überzeugt - und setzt im Real-Depot auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, so Michael Schröder. (Analyse vom 17.04.2019)