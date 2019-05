XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

85,70 EUR +1,90% (24.05.2019, 14:28)



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

85,70 EUR +2,15% (24.05.2019, 13:53)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro.



Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. (24.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unter die Lupe.Vor wenigen Tagen habe DER AKTIONÄR auf den vielversprechenden Chart der CEWE-Aktie hingewiesen. Nun sei das Break da. Die Rally der vergangenen Wochen komme nicht von ungefähr: CEWE sei ein hochspannendes Tech-Unternehmen, das auf KI setze und seine starke Marktstellung ausbaue. Der SDAX-Titel sei günstig zu haben.Kaufsignal-Alarm! Die CEWE-Aktie habe am Freitag den Widerstand im Bereich 85 Euro überschritten und mit 85,70 Euro ein neues Zwischenhoch erreicht. Erweise sich der Ausbruch als nachhaltig, dürfte es nun rasch weitergehen in Richtung 90 Euro. Gelinge auch dieses Break, stehe einem Angriff auf das Rekordhoch bei 93,30 Euro nichts mehr im Weg. Auftrieb erhalte die CEWE-Aktie durch eine positive Analystenstudie seitens der Baader Bank.DER AKTIONÄR halte große Stücke auf CEWE. Das Oldenburger Unternehmen werde immer noch von vielen Börsianern unterschätzt oder als langweilig angesehen. Dabei habe sich CEWE zu einem Top-Profiteur des Digitalfotografie-Booms entwickelt. Mit einem KGV von 16 sei CEWE für ein Wachstumsunternehmen günstig zu haben. Das Chartbild sehe klasse aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CEWE-Aktie: