Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CEWE-Aktie:



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

88,70 EUR +0,11% (26.03.2020, 09:04)



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

89,30 EUR -0,78% (26.03.2020, 09:04)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro.



Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. (26.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unter die Lupe.Der Fotodienstleister CEWE rechne aufgrund der Corona-Krise mit negativen Effekten im neuen Jahr. Die Auswirkungen der weltweiten Coronavirus-Pandemie seien derzeit aber noch nicht quantifizierbar, habe das Oldenburger SDAX-Unternehmen am Donnerstag bekannt gegeben. Die Meldung komme nicht wirklich überraschend.Der Konzern habe zwar beim Umsatz ursprünglich einen Zielkorridor zwischen 725 und 755 Millionen Euro sowie beim operativen Ergebnis (EBIT) eine Bandbreite zwischen 58 und 64 Millionen Euro erwartet. Doch unter Berücksichtigung potenzieller Auswirkungen der Corona-Krise seien diese Ziele nach jetzigem Stand wohl nicht erreichbar, habe es geheißen.Ungeachtet der Pandemie halte das Unternehmen aber an seinem kürzlich verkündeten Dividendenvorschlag fest. Die Aktionäre sollten zwei Euro je Anteilsschein erhalten und damit fünf Cent mehr als ein Jahr zuvor.Wie bereits bekannt, habe CEWE im vergangenen Jahr unter anderem von einem guten Weihnachtsgeschäft und seinem stark nachgefragten Fotobuch profitiert und sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis zulegen können.Es sei abzusehen gewesen, dass CEWE bei der Jahresprognose auf die Bremse treten würde. Angesichts von Quarantäne und Ausgangssperren sei es klar, dass die Menschen keine Lust hätten, Fotos zu machen. Sobald die Krise aber abebbe und die Leute wieder raus und ihr Leben genießen dürften, werde sich das ändern. Bei CEWE spreche man also klar von einem temporären Negativ-Effekt. Nach dem Crash sei die Aktie mit einem 2021er KGV von 15 günstig bewertet, zumal die Wachstumsraten im Bereich Fotobücher und Digitalfotografie enorm seien.Kaufchance für Langfrist-Anleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2020)Mit Material von dpa-AFX