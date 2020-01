(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze CEWE-Aktie:



XETRA-Aktienkurs CEWE-Aktie:

104,00 EUR +1,36% (28.01.2020, 17:06)



Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

103,80 EUR +1,17% (28.01.2020, 16:51)



ISIN CEWE-Aktie:

DE0005403901



WKN CEWE-Aktie:

540390



Ticker-Symbol CEWE-Aktie:

CWC



Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit vierzehn hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.900 Mitarbeitern in 26 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2018 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. CEWE FOTOBUCH Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel an mehr als 20.000 Handelskunden und erzielte damit einen Gruppenumsatz von 653,3 Mio. Euro.



Das Unternehmen setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. CEWE gehört beim Klimaschutz zu den führenden Unternehmen. Alle CEWE-Markenprodukte werden komplett klimaneutral hergestellt. Im Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, ist CEWE seit 1993 an der Börse gelistet und Mitglied im SDAX. (28.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) weiterhin zu halten.Die 2018 erworbene Berliner LASERLINE GmbH habe die Ertragserwartungen von CEWE bisher offensichtlich nicht erfüllt. CEWE habe jetzt Anpassungsmaßnahmen eingeleitet, die die Ertragskraft verbessern sollten. Hervorzuheben sei die Verlagerung der Produktion an den Saxoprint Druckstandort in Dresden. In diesem Zusammenhang rechne Becker mit einer Rückstellungsbildung zwischen 3 bis 5 Mio. Euro, die bereits im Abschluss 2019 berücksichtigt werde.CEWE habe bekannt gegeben, dass das Gruppen-EBIT den oberen Rand des Korridors zwischen 51 und 58 Mio. Euro nahezu erreicht habe. Das heiße, dass der Konzern ohne die LASERLINE-Belastung die eigenen Ziele und auch die Markterwartungen klar übertroffen hätte. Nach den Erwartungen des Analysten hätte das Gruppe-EBIT bei etwa 61 bis 63 Mio. Euro gelegen. Diesen guten Verlauf führe Becker insbesondere auf ein lebhaftes Jahresendgeschäft im Fotofinishing-Segment zurück.Aufgrund der aus Gruppensicht positiven Entwicklung im Jahr 2019 habe Becker seine Umsatz- und Ertragsschätzungen etwas angehoben und rechne nun mit einem Gewinn pro Aktie von 5,51 Euro. Auch für die Folgejahre 2020 und 2021 sei Becker etwas optimistischer geworden und habe seine Schätzungen ebenfalls angehoben. Er vertraue weiterhin auf die Innovationskraft der CEWE-Gruppe und rechne insbesondere im Fotofinishing mit weiterem Wachstum.Kursziel um 10% auf gerundet 96,00 Euro (alt: 87,00 Euro) angehoben: Trotz der nicht zufriedenstellenden Entwicklung bei LASERLINE habe CEWE die Analystenerwartungen für 2019 etwas übertroffen. Mehr denn je sei das Fotofinishing die treibende Kraft für Ertragsverbesserungen der Gruppe. Der Analyst sehe CEWE auch längerfristig "auf Kurs".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person