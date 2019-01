Börsenplätze CEWE-Aktie:



Der innovative Foto- und Online-Druckservice CEWE (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) ist mit zwölf hoch technisierten Produktionsstandorten und ca. 3.500 Mitarbeitern in 24 europäischen Ländern als Technologie- und Marktführer präsent. CEWE lieferte im Jahr 2016 rund 2,2 Mrd. Fotos, 6,2 Mio. Exemplare des CEWE FOTOBUCH sowie Foto-Geschenkartikel an rund 25.000 Handelskunden und erzielte damit einen Konzernumsatz von 593,1 Mio. Euro. CEWE setzt in der Fotobranche durch Innovationen rund um die Freude am Foto kontinuierlich neue Impulse. Im neuen Geschäftsfeld "Kommerzieller Online-Druck" werden Geschäftsdrucksachen über die Vertriebsplattformen CEWE-PRINT.de, Saxoprint und Viaprinto vermarktet. 1961 von Senator h. c. Heinz Neumüller gegründet, wurde CEWE 1993 von Hubert Rothärmel an die Börse gebracht. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im SDAX gelistet. (09.01.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) unter die Lupe.Auch 2018 dürften wieder eine Reihe von Fotobüchern und -kalender unter den Weihnachtsbäumen gelegen haben. CEWE sei in diesem Bereich der klare Marktführer. Die CEWE-Aktie habe im angeschlagenen Marktumfeld der letzten Wochen dennoch deutlich nachgegeben. Doch das Comeback des Foto-Spezialisten laufe.Nach dem jüngsten Kursrutsch werde die CEWE-Aktie mit einem 2019er-KGV von 12 bewertet. Die Ziele der Analysten lägen bei über 90 Euro - mehr als 50% über dem aktuellen Kursniveau.Die CEWE-Aktie habe sich bereits von den Tiefstständen lösen können. Die ersten Ziele lägen nun bei 70 und 77 Euro. Liefere der Vorstand die erwarteten Zahlen, dann dürfte das Papier im Anschluss Kurs auf die Ziele der Analysten nehmen. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link