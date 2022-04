Tradegate-Aktienkurs CEWE-Aktie:

Kurzprofil CEWE Stiftung & Co. KGaA:



Die CEWE-Gruppe (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol Deutschland: CWC) ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.



Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich mehr als sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.



Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.



Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.



Die CEWE-Gruppe ist mit 4.000 Mitarbeitern in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter company.cewe.de. (06.04.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - CEWE-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fotodienstleisters CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901, WKN: 540390, Ticker-Symbol: CWC) weiterhin mit "kaufen" ein.Nachdem die CEWE Stiftung & Co. KGaA in 2021 massiv von einer "Corona-Sonderkonjunktur" im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing profitiert habe, seien die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres 2022 etwas hinter den Vorjahreswerten zurückgeblieben. Im Vergleich zum "Vor-Corona-Jahr" 2019 hätten sich jedoch sämtliche Ergebniskennziffern deutlich verbessert. Auf dieser Basis habe sich auch der seit geraumer Zeit anhaltende Trend einer kontinuierlich steigenden operativen EBIT-Marge im Fotofinishing weiterhin fortgesetzt.Auch im laufenden Geschäftsjahr 2022 dürfte das Fotofinishing noch darunter leiden, dass pandemiebedingt weniger Fernreisen als zu Vor-Corona-Zeiten unternommen würden. Damit dürfte auch weiterhin weniger "frisches Bildmaterial" für die Gestaltung neuer Marken- und Mehrwertprodukte wie dem CEWE FOTOBUCH, Wandbildern, Kalendern, Handyhüllen, Grußkarten und weiterer Fotogeschenke zur Verfügung stehen. Zudem sei hier das erste Quartal 2021 noch deutlich positiv vom Lockdown-bedingten "Stay-at-home"-Effekt beeinflusst gewesen.Daher erwarte der Analyst im Fotofinishing, auf das rund 85 Prozent der Konzernerlöse entfallen, in diesem Jahr nochmals eine eher verhaltene Entwicklung. Dabei sollte der anhaltende Produktmixwandel von einfachen Fotoabzügen zu hochwertigen Mehrwertprodukten aber dazu beitragen, dass die operative Marge des Bereichs weiter steige. Auch die Geschäftsfelder Kommerzieller Online-Druck und Einzelhandel würden nach den umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen nun ebenso wie futalis gut aufgestellt erscheinen und sollten von einer nachhaltigen Entspannung an der Corona-Front profitieren können.Zwar sei Nielsen analog der Guidance für 2022 angesichts der anhaltenden Pandemie, stark steigender Material-, Energie- und Logistikkosten sowie einer möglichen künftigen Konsumzurückhaltung vor dem Hintergrund der Inflation und des Ukraine-Kriegs eher vorsichtig gestimmt. Insgesamt bewerte er die Zukunftsaussichten des Oldenburger Fotospezialisten aber mit seiner starken Positionierung als Omni-Channel-Premium-Anbieter mit hohem Bekanntheitsgrad der Marke CEWE auch unter den weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen unverändert als positiv.Zwar führen die Schätzungsanpassungen des Analysten, das gesunkene Niveau der Vergleichsaktien sowie die gestiegene Umlaufrendite im Rahmen seines Bewertungsmodells dazu, dass er sein Kursziel von 130 Euro auf 120 Euro zurücknehme. Doch auch auf dieser Basis biete das Papier aktuell ein Kurspotenzial von gut 32 Prozent.Daher bekräftigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, seine "kaufen"-Empfehlung für die CEWE-Aktie. Zudem belaufe sich die Dividendenrendite derzeit auf 2,6 Prozent, für die Folgejahre gehe Nielsen von kontinuierlich weiter steigenden Ausschüttungen aus. (Analyse vom 06.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CEWE-Aktie: