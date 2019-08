Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person



Börsenplätze CENIT-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CENIT-Aktie:

11,95 EUR 0,00% (27.08.2019, 10:53)



Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:

12,00 EUR (26.08.2019)



ISIN CENIT-Aktie:

DE0005407100



WKN CENIT-Aktie:

540710



Ticker-Symbol CENIT-Aktie:

CSH



Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (27.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, initiiert die Coverage zur CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) mit einer Kaufempfehlung.Die CENIT AG sei ein international tätiges Software- und Beratungsunternehmen für Informationstechnologie im Bereich Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management. Die weltweiten Kunden kämen überwiegend aus der Produktion und der Finanzdienstleistung.CENITs Expertise zeige sich in den Partnerschaften; sie sei der weltweit größte Dassault Systèmes VAR-Partner und biete das umfangreichstes Lösungsportfolio für die 3DEXPERIENCE-Plattform-On-Premises und Cloud. Ebenso sei CENIT Partner für SAP und IBM.CENIT setze neben Standardsoftware auf eigene Applikationen, die seit vielen Jahren zu den Stärken von CENIT zählen und wesentlich zur Profitabilität beitragen würden. Im Juli 2018 habe es aufgrund zu niedriger Umsätze mit eigener Software eine Gewinnwarnung gegeben.Nach dem schwachen Q1-19 habe CENIT in Q2 sowohl Umsatz als auch EBIT YoY steigern können. Der Umsatz in Q2 sei um +5,0% YoY und +4,9% sequentiell auf 43,3 Mio. Euro gestiegen. Das EBIT habe sich um +5,5% YoY bzw. +43,9% sequentiell auf 1,2 Mio. Euro (2,8% EBIT Marge) verbessert. H1-19 habe somit einen Umsatz von 84,5 Mio. Euro (+2,9% YoY) und 2,1 Mio. Euro EBIT (-20,1% YoY, 2,4% EBIT Marge).Das Kursziel laute 15,00 Euro: Der Wert basiere auf einem DCF-Modell. Der TP von 15 Euro entspreche einem PE 2019e von 20,3x und 2020e von 17,1x. Aktuelle Risiken: i/ sich verschlechterndes Konjunkturklima; ii/ Projektverschiebungen durch große Kunden.Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, initiiert die Coverage für die CENIT-Aktie mit dem Votum "kaufen". (Analyse vom 27.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.