Börsenplätze CENIT-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CENIT-Aktie:

14,00 EUR 0,00% (12.12.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:

13,90 EUR 0,00% (13.12.2019, 09:29)



ISIN CENIT-Aktie:

DE0005407100



WKN CENIT-Aktie:

540710



Ticker-Symbol CENIT-Aktie:

CSH



Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (13.12.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH).Die Analysten von FMR Research trafen die CENIT AG auf dem MKK am 11.12.2019. Sowohl die Gruppenpräsentation von CEO Hr. Bengel, in welcher er das Unternehmen vorgestellt habe und sich danach Fragen gestellt habe, als auch die 1 on 1 Termine seien von vielen Investoren genutzt worden.Erheblicher Konjunktureinfluss: CENIT sehe international v.a. im Bereich Automotive, Aerospace und Maschinenbau (zusammen ca. 75% des Umsatzes 2018) Zurückhaltung bei Kunden, welche sich noch bis ins Jahr 2020 auswirken sollte. Dennoch habe das Unternehmen seinen Umsatz in 9M 2019 um +2,3% YoY auf 126,2 Mio. Euro steigern können.Dividendenpolitik: CENIT halte an seiner langjährigen Dividendenpolitik fest und werde auch für das Geschäftsjahr 2019 50% des ausschüttbaren Gewinns als Dividende zahlen. Lutz erwarte eine Dividende von 0,33 Euro (0,60 Euro für 2018 in 2019).Stabilisierung des Geschäfts und neue Umsatzquellen: Hr. Bengel habe betont, dass heute schon ein großer Teil des Umsatzes durch wiederkehrendes Geschäft generiert werde. Die Entwicklung hin zur Cloud werde dies in Zukunft begünstigen. Außerdem werde der Aufbau von Resellern und Maschinenbauunternehmen vorangetrieben, um den Verkauf eigener Software zu auszubauen.Expansion nach China: Nach erfolgreichen Projekten in Japan (Bsp. Hirotec) werde CENIT nach weiteren Geschäftsmöglichkeiten in Asien suchen und plane die Gründung einer Gesellschaft in China.Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt sein Kursziel von 15,00 Euro und seine "halten"-Empfehlung für die CENIT-Aktie. (Analyse vom 13.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.