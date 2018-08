Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CENIT-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CENIT-Aktie:

16,85 EUR +0,30% (03.08.2018, 11:53)



Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:

16,95 EUR +0,59% (03.08.2018, 12:05)



ISIN CENIT-Aktie:

DE0005407100



WKN CENIT-Aktie:

540710



Ticker-Symbol CENIT-Aktie:

CSH



Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter/innen weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (03.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH), senkt aber sein Kursziel.Die CENIT AG habe im ersten Halbjahr 2018 mit 82,11 Mio. Euro (VJ: 59,28 Mio. Euro) erwartungsgemäß einen neuen Umsatzrekordwert erreicht. In der Vorjahresperiode sei die zum 01.07.2017 erworbene französische KEONYS-Gruppe jedoch noch nicht enthalten gewesen, sodass der überwiegende Teil des Umsatzwachstums anorganischer Natur sei. Die KEONYS habe dabei, als Integrator und Reseller von PLM-Lösungen von Dassault Systèmes, insbesondere zu einem Anstieg der vergleichsweise margenschwächeren Umsätze mit Fremdsoftware beigetragen, die gegenüber dem Vorjahr deutlich um 23,17 Mio. Euro zugelegt hätten.Unterhalb den Erwartungen seien jedoch die Eigensoftware-Umsätze verlaufen, die mit 6,78 Mio. Euro um 1,02 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert geblieben gewesen seien. Gemäß Unternehmensangaben sei es im ersten Halbjahr zu leichten Entwicklungsverzögerungen bei der Eigensoftware gekommen, was für entsprechende Verschiebungseffekte in die kommenden Quartale gesorgt habe.Die rückläufige Entwicklung der margenstarken Softwareumsätze sowie die im Umsatzmix deutlich gestiegene Bedeutung der Umsätze mit Fremdsoftware hätten einen deutlichen Rückgang der Rohertragsmarge auf 51,0% (VJ: 59,9%) nach sich gezogen. Der damit im Vergleich zum Umsatz nur unterproportional angestiegene Rohertrag auf 41,92 Mio. Euro (VJ: 35,51 Mio. Euro) sei beispielsweise durch den mit der KEONYS-Akquisition in Verbindung stehenden deutlichen Anstieg beim Personalaufwand vollständig aufgezehrt worden, sodass das EBIT mit 2,58 Mio. Euro (VJ: 4,19 Mio. Euro) unterhalb des Vorjahreswertes gelegen habe.Der Analyst habe seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr an die reduzierte Unternehmensguidance angepasst sowie darüber hinaus eine Minderung der Umsatz- und Ergebnisprognosen für das kommende Geschäftsjahr 2019 vorgenommen. Dies sei der nunmehr niedrigeren Basis in 2018 geschuldet.Grundsätzlich plane die CENIT AG aber weiterhin den Umsatzanteil mit Eigensoftware zu steigern und damit insgesamt eine Verbesserung der nach dem KEONYS-Erwerb rückläufigen EBIT-Marge zu erreichen. Gemäß der nach wie vor gültigen Strategie "CENIT 2020" solle die EBIT-Marge auf 10% angehoben werden. In seinem DCF-Bewertungsmodell berücksichtige der Analyst zwar eine grundsätzliche Verbesserung der Rentabilität, konservativ rechne er jedoch nicht mit dem zeitnahen Erreichen dieses mittlerweile mittelfristigen Ziels. Auf Grundlage der angepassten Prognosen errechne sich ein Kursziel von 22,50 Euro (bisher: 24,00 Euro).Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 16,80 Euro vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, das Rating "kaufen" für die CENIT-Aktie. (Analyse vom 03.08.2018)