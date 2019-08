Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CENIT-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CENIT-Aktie:

11,70 EUR +0,86% (05.08.2019, 16:12)



Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:

11,65 EUR +0,87% (05.08.2019, 13:29)



ISIN CENIT-Aktie:

DE0005407100



WKN CENIT-Aktie:

540710



Ticker-Symbol CENIT-Aktie:

CSH



Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (05.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin zu kaufen.Nachdem im zweiten Quartal 2019 eine Beschleunigung der Wachstumsdynamik erkennbar werde, sei die CENIT AG in der Lage gewesen, auf Halbjahresbasis ein Umsatzwachstum in Höhe von 2,9% auf 84,50 Mio. Euro (VJ: 82,11 Mio. Euro) zu erreichen. Besonders hervorzuheben sei dabei das erzielte Wachstum bei den Umsätzen mit Eigensoftware, nachdem sich diese in den vergangenen Quartalen zum Teil deutlich gemindert hätten. Auf Halbjahresbasis hätten die Erlöse mit CENIT-Software mit 7,60 Mio. Euro (VJ: 6,78 Mio. Euro) um 12,1% über den Vorjahresniveau gelegen. Während noch im ersten Quartal 2019 ein Umsatzrückgang von -5,9% vorgelegen habe, sei im zweiten Quartal ein signifikanter Anstieg in Höhe von 32,8% erreicht worden. Wie erwartet, hätten die ergriffenen Maßnahmen zur Ausweitung des Vertriebes und zur Aufhebung bei den Entwicklungsverzögerungen Früchte getragen.Gewohnt dynamisch hätten sich die Umsätze mit Fremdsoftware entwickelt, die gegenüber dem Vorjahr um 4,2% auf 52,60 Mio. Euro (VJ: 50,50 Mio. Euro) gesteigert worden seien. Große Umsatzanteile würden hier mit dem Verkauf von PLM-Lösungen von Dassault Systèmes erzielt. Nachdem in 2018 die KEONYS, als größter Reseller der Dassault-Software erworben worden sei, sei der Umsatzanteil mit Fremdsoftware nachhaltig angestiegen.Auf Halbjahresbasis habe sich jedoch das EBIT, trotz der erreichten leichten Steigerung im zweiten Quartal, um 20,1% auf 2,06 Mio. Euro (VJ: 2,58 Mio. Euro) gemindert. Auf dieser Ergebnisebene würden sich die IFRS 16-Effekte dabei weitestgehend ausgleichen, sodass eine Vergleichbarkeit zum Vorjahreswert vorliege. Dass entgegen der Umsatzsteigerung eine nur rückläufige Ergebnisentwicklung erreicht worden sei, dürfte unter anderem am erfolgten Ausbau der Vertriebsmannschaft liegen. Typischerweise gehe dies mit einer Anlaufphase einher, die von niedrigen Umsätzen, denen jedoch Kosten gegenüber stünden, geprägt sei. Auf der anderen Seite sei es infolge leicht rückläufiger Beratungs-/Serviceumsätzen gekommen.Dementsprechend hätten die Analysten eine Anpassung ihrer Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr 2019 vorgenommen. Aufgrund der genannten Gründe würden sie nunmehr, bei unveränderten Umsatzprognosen, mit einem EBIT in Höhe von 9,53 Mio. Euro rechnen. Für die kommenden Geschäftsjahre würden sie unverändert mit steigenden Umsatzerlösen und einer sukzessiven Verbesserung der EBIT-Marge rechnen. Weiterhin stelle die Grundlage für diese Annahme die Mehrjahresplanung "CENIT 2025", wonach bis zum Jahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 300 Mio. Euro, Eigensoftwareumsätze über 10% sowie eine EBIT-Marge in Höhe von 8 bis 10% erwartet werde.Das im Rahmen des mit den neuen 2019er Prognosen aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ermittelte Kursziel bleibe unverändert bei 20,30 Euro je Aktie. Einerseits führe zwar die Prognosereduktion zu einer Minderung des Bewertungsresultats, auf der anderen Seite sei der so genannten Roll-Over-Effekt für eine Kurszielerhöhung verantwortlich. Die Gültigkeit des Kursziels habe sich dabei auf den 31.12.2020 (bisher: 31.12.2019) verlängert.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben für die CENIT-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 05.08.2019)