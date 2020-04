Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze CENIT-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CENIT-Aktie:

9,76 EUR +0,41% (20.04.2020, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:

9,68 EUR +1,89% (17.04.2020, 22:26)



ISIN CENIT-Aktie:

DE0005407100



WKN CENIT-Aktie:

540710



Ticker-Symbol CENIT-Aktie:

CSH



Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (20.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) weiterhin zu kaufen.In 2019 habe die CENIT AG mit Umsatzerlösen in Höhe von 171,71 Mio. EUR (VJ: 169,99 Mio. EUR) erwartungsgemäß eine konstante Umsatzentwicklung erreicht. Im Vorfeld habe das Management eine Umsatzguidance von rund 170 Mio. EUR ausgegeben, welche damit marginal übertroffen worden sei. Innerhalb der einzelnen Umsatzgruppen hätten sich dabei keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben.Neben einem unveränderten Umsatzanteil mit Fremdsoftware in Höhe von 61,5% (VJ: 61,5%) habe der Anteil der Eigensoftware-Umsätze leicht auf 9,5% (VJ: 9,1%) zugelegt, was einer Umsatzsteigerung in Höhe von 5,9% auf 16,36 Mio. EUR (VJ: 15,45 Mio. EUR) entspreche. Insbesondere vor dem Hintergrund, da hier noch in den Vorjahren jeweils rückläufige Umsätze mit CENIT-Software ausgewiesen worden seien, sei diese Entwicklung erfreulich. Da es jedoch auch in 2019 bei der Fertigstellung neuer Softwarefunktionen zu Verspätungen gekommen sei, ist das erreichte Wachstum noch unter den Unternehmenserwartungen geblieben. Im Bereich der Fremdsoftware hätten in 2019 nennenswerte Wachstumsimpulse gefehlt, was vor allem einer konjunkturbedingten Schwäche in den Bereichen Automobil und Industrie in Deutschland geschuldet sei.Das EBIT weise mit einem leichten Anstieg in Höhe von 1,8% auf 9,20 Mio. EUR (VJ: 9,03 Mio. EUR) nur eine leichte Verbesserung auf. Einerseits seien hier die unter den Erwartungen gebliebenen Eigensoftwareumsätze abgebildet, andererseits sei dies eine Folge der insgesamt gestiegenen operativen Kostenbasis, hier insbesondere beim Personalaufwand. CENIT AG habe dabei in den vergangenen Jahren einen organischen sowie anorganischen Mitarbeiterausbau vorgenommen, als Grundlage für das anvisierte Geschäftswachstum.Insgesamt sei aber die CENIT AG gut gerüstet, um die aktuelle Situation schadlos zu überstehen. Das Bilanzbild der Gesellschaft sei diesbezüglich mit einem Eigenkapital in Höhe von 40,94 Mio. EUR (EK-Quote: 45,8%) und einer Liquidität in Höhe von 18,46 Mio. EUR sehr solide. Zudem habe die Gesellschaft die Möglichkeit, Kosteneinsparungen (Kurzarbeit, Materialaufwand) bewusst umzusetzen. Ohnehin sollte aber der mögliche Umsatzrückgang durch die wiederkehrenden Erträge (50% der Umsätze mit Eigen- und Fremdsoftware) etwas abgefangen werden. Insgesamt lasse sich zudem festhalten, dass die CENIT-Produkte den Digitalisierungstrend unterstützen und damit von einer raschen Markterholung ausgegangen werden könne.Für 2020 würden die Analysten einen 20%igen Umsatzrückgang auf 137,37 Mio. EUR prognostizieren, was zu einem EBIT-Rückgang auf 2,20 Mio. EUR führen könnte. In den Folgejahren sollte die Umsatzdelle ausgeglichen werden, wenngleich die Analysten von einer niedrigeren Basis ausgehend, von etwas niedrigeren Umsätzen als bislang ausgehen würden. Auf dieser Basis hätten die Analysten im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells eine Kurszielreduktion auf 18,10 EUR (bisher: 19,85 EUR) ermittelt.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 17.04.2020)