Damit hebt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, das Rating für die CENIT-Aktie von zuvor "halten" auf "kaufen" an. Erwähnenswert sei hier zudem die hohe Dividendenrendite, welche beim aktuellen Aktienkurs einem hohen Wert von rund 5,0% entspreche. (Analyse vom 03.11.2017)



Börsenplätze CENIT-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CENIT-Aktie:

20,295 EUR +0,37% (03.11.2017, 10:46)



Tradegate-Aktienkurs CENIT-Aktie:

20,30 EUR +0,36% (03.11.2017, 10:30)



ISIN CENIT-Aktie:

DE0005407100



WKN CENIT-Aktie:

540710



Ticker-Symbol CENIT-Aktie:

CSH



Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter/innen weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (03.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cosmin Filker von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) "halten" auf "kaufen" hoch.Insbesondere die Umsatzentwicklung der CENIT AG sei im dritten Quartal 2017 von der erstmaligen Konsolidierung der im Juli 2017 erworbenen KEONYS S.A.S geprägt gewesen. Durch den anorganischen Umsatzbeitrag in Höhe von 14,72 Mio. EUR seien die Gesamtumsätze der CENIT AG im dritten Quartal um 48,6% auf 42,94 Mio. EUR geklettert (VJ: 28,90 Mio. EUR). Damit seien die Umsätze in den ersten drei Quartalen um 13,2% auf einen neuen Rekordwert von 102,22 Mio. EUR geklettert (VJ: 90,32 Mio. EUR), nachdem noch in den Vorjahren eine vergleichsweise konstante Umsatzentwicklung aufgezeigt worden sei.Da die KENOYS-Gruppe ein in den Bereichen Product Lifecycle Management (PLM) sowie 3D-Design auf Basis der Softwareprodukte von Dassault Systèmes tätiges Unternehmen sei, entfalle das größte Umsatzwachstum auf das deutlich größere CENIT-Segment PLM. Hier hätten die Umsätze um 19,9% auf 90,32 Mio. EUR (VJ: 75,30 Mio. EUR) zugelegt, was in etwa dem hinzugekommenen KEONYS-Umsätzen entspreche. Analog dazu hätten die Umsätze des deutlich kleineren EIM-Segments (Enterprise Information Management) mit 11,90 Mio. EUR (VJ: 15,02 Mio. EUR) um -20,8% unterhalb des Vorjahreswertes gelegen. Dieser Rückgang sei wie auch schon in den Vorperioden auf eine selektivere Auswahl an margenstarken Projekten zurückzuführen, was zwar zu einem Rückgang der Umsätze, jedoch zu einem Ergebnisanstieg geführt habe.Infolge der damit margenstärkeren Projekte sei das Segments-EBIT im EIM-Segment in den ersten drei Quartalen 2017 deutlich um 32,2% auf 0,98 Mio. EUR geklettert (VJ: 0,74 Mio. EUR). Das EBIT des von anorganischen Effekten geprägten PLM-Segments habe im Gegensatz hierzu mit 5,95 Mio. EUR (VJ: 6,77 Mio. EUR) um -12,1% unterhalb des Vorjahreswertes gelegen. Insgesamt weise die CENIT AG damit ein rückläufiges EBIT auf 6,93 Mio. EUR (VJ: 7,52 Mio. EUR) auf. Hier seien insbesondere die Integrationsaufwendungen der neu erworbenen KEONYS sowie ein höherer Anteil an margenschwächeren Umsätzen mit Fremdsoftware zu erwähnen.Nachdem das laufende Geschäftsjahr noch von Integrationsaufwendungen geprägt sein werde, sollte das EBIT im kommenden Geschäftsjahr wieder sichtbar ansteigen. KEONYS sei von der Rentabilität her noch nicht auf dem CENIT-Niveau, solle aber in den kommenden Geschäftsjahren an das von der CENIT AG ausgegebene Rentabilitätsziel einer EBIT-Marge in Höhe von 10,0% herangeführt werden. Dies werde zunächst einen EBIT-Margenrückgang zur Folge haben, ehe aufgrund der komplementären Produkt- und Kundenpalette erhebliche Synergiepotenziale gehoben werden könnten.Angesichts der unveränderten Prognosen lasse der Analyst auch sein DCF-Modell unverändert und damit bestätige er sein Kursziel in Höhe von 23,20 EUR. Die CENIT-Aktie habe gegenüber der letzten Researchstudie des Analysten um 8,3% nachgegeben und nun ergebe sich gegenüber seinem Kursziel ein Kurspotenzial in Höhe von 14,2%.