Kurzprofil CELLINK AB:



CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker: CLNK-B) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von fortschrittlichen Bioprint-Lösungen für den Gesundheitssektor tätig. Das Unternehmen bietet 3D-Bioprinting von menschlichen Geweben und Organen an. Die Technologie des Unternehmens erleichtert die Biofabrikation von zellbeladenen anatomischen Strukturen mit kontrollierter Zelldichte und homogener Verteilung lebensfähiger Zellen. Die zellbeladenen Bioinkstrukturen werden dann in vitro unter kontrollierten Bedingungen für eine Vielzahl von Experimenten kultiviert. Darüber hinaus kann das Bioprinting mit menschlichen Zellen mit computergestütztem Design (CAD) und computergestützter Fertigung (CAM) kombiniert werden, wobei medizinische Bilder von CT- oder MRT-Scans verwendet werden, um einen Bauplan (3D-Modell) für das Bioprinting von patientenspezifischen Geweben und Organen zu erstellen. (22.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CELLINK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker: CLNK-B) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zugegeben: Die Veröffentlichung des Aktienreports "Neues Biotech-Kraftpaket - Hidden Champion vor dem Durchbruch" am ersten Tag des Corona-Crashs sei unglücklich gewesen. Doch die Empfehlung in der Sonderpublikation habe sich rasch erholen und wieder in den Rallymodus schalten können. Inzwischen habe der Geheimtipp CELLINK neue Rekordstände erreicht.CELLINK zähle zu den führenden Unternehmen im Bereich Bioprinting, einem möglichen Megatrend der Zukunft. Das Potenzial sei gigantisch. "Die Vision und Mission von CELLINK ist es, die neueste und innovativste Zellkulturtechnologie zur Verfügung zu stellen, damit Forscher menschliche Gewebe im Labor herstellen können", erkläre CELLINK-CEO Erik Gatenholm im "Aktionär"-Interview. "Wir konzentrieren uns speziell auf den 3D-Aspekt der verschiedenen Zellkulturbereiche. In den letzten 100, 200 Jahren haben Menschen Zellen in einer 2D-Umgebung kultiviert. Was wir mit unserer Bioprinting-Plattform und zusätzlichen Technologien ermöglichen und können, ist das Drucken menschlicher Zellen in einer 3D-Umgebung."Klinge nach Science-Fiction, sei jedoch in vielen Laboren Realität. Neben Forschungseinrichtungen setze auch Big Pharma wie AstraZeneca auf das Know-how von CELLINK. "Wir bieten die Ausrüstung, also die Drucker und die Tinten an, die es Forschungslaboren und Pharmaunternehmen ermöglichen, die Gewebe zu drucken", so Gatenholm.CELLINK agiere in einem unfassbar wachstumsstarken Markt unterwegs und verfüge über eine ausgezeichnete Technologie. Sicherlich sei die Aktie auf Rekordniveau alles andere als günstig. Doch das Unternehmen habe das Potenzial, in diese hineinzuwachsen.Im Bereich um die zwölf Euro bleibt die Aktie des Bioprinting-Spezialisten ein spekulativer Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link