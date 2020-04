SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) sei im deutschen Leitindex das Mitglied mit der größten Gewichtung und könne daher einen großen Einfluss auf die Kursentwicklung haben. Das Softwareunternehmen werde am Dienstag, den 21. April (vor Markteröffnung) seine Zahlen für das erste Quartal 2020 veröffentlichen. Während Softwarefirmen nicht so stark von den Covid-19-Folgen betroffen seien wie Fluggesellschaften oder Ölproduzenten, habe SAP bereits die Gewinnprognosen für das Jahr 2020 gekürzt, da das Virus Aufträge auf Eis gelegt habe. Die üblichen Kennzahlen (Gewinn je Aktie und Einnahmen) sollten nicht allzu wichtig sein. Die Händler sollten sich auf das Ausmaß des Auftragsrückgangs sowie auf die Prognosen für die verbleibenden Quartale des Jahres 2020 konzentrieren.



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) habe gesagt, dass man die Mietzahlungen aussetzen, die Beschäftigten in Kurzarbeit schicken und staatlich gesicherte Kredite beantragen werde. Das Handelsunternehmen habe mitgeteilt, dass durch die Schließung von Geschäften im März die Kreditlinien ausgereizt seien. CECONOMY habe im zweiten Quartal des Geschäftsjahres einen Betriebsverlust gemeldet. Auf der anderen Seite habe das Unternehmen gesagt, dass die Online-Verkäufe im März um 98% gestiegen seien.



Einem Reuters-Bericht zufolge habe Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit 200.000 von 260.000 Klägern, die sich an Sammelklagen des VZBV wegen des Emissionsbetrugs beteiligt hätten, eine Einigung erzielt.



Frank Welsch, der Entwicklungschef von Volkswagen (VW), habe in einem Interview gesagt, dass der Autohersteller genügend SUVs im Programm habe. Zwar plane das Unternehmen nicht, SUVs ganz aus dem Entwicklungsprozess zu streichen, doch habe es angedeutet, dass es möglicherweise nicht mehr so viele Modelle wie früher entwickeln werde. Das Unternehmen plane, sich auf Modelle zu konzentrieren, die erfolgreich seien und sein könnten.



Die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) habe das Programm für Repatriierungsflüge fast abgeschlossen. Der letzte "Sonderflug" werde heute in Frankfurt erwartet. Das Programm sei gestartet worden, um Deutschen im Ausland die Rückkehr in ihre Heimat zu erleichtern. Wie andere Fluggesellschaften setze auch die Lufthansa ihre Passagierjets aus, da die Nachfrage nach Tickets so gut wie nicht vorhanden sei. (20.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa eröffneten die neue Woche mit kleinen bullischen Kurslücken, so die Experten von XTB.Im Laufe der Zeit hätten die Kursgewinne jedoch zu verblassen begonnen, und nun werde fast die Hälfte der europäischen Indices in der Verlustzone gehandelt, während andere nur leicht über den Schlusskursen vom Freitag notieren würden. Heute stünden keine wichtigen makroökonomischen Veröffentlichungen an, sodass die Händler sich später am Tag auf die Nachrichten zum US-Konjunkturpaket konzentrieren sollten.Beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich die Situation nicht wesentlich verändert, da er im Bereich der Overbalance-Struktur bleibe. Bemerkenswert sei, dass der Index heute vor der europäischen Eröffnung die 10.750 Punkte durchbrochen habe - mehr oder weniger die Hochs vom Freitag. Der DAX sei jedoch schnell wieder unter die Marke von 10.750 Punkten gefallen, was zeige, dass der Widerstand sehr stark sei. Sollte die laufende Korrektur anhalten, könnte die kurzfristige Unterstützung bei 10.565 Punkten getestet werden. Eine wichtige Unterstützung befinde sich wiederum in der Nähe von 10.500 Punkten, wo man auch den 50er-EMA finden könne. Für den Fall, dass die Bullen die Kontrolle wiedererlangen würden und man eine Rückkehr zu einer Aufwärtsbewegung sehe, sollten die Händler andererseits im Bereich von 10.750 bis 10.800 Punkten auf der Hut sein.