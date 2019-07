Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

5,76 EUR +1,27% (08.07.2019, 12:55)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

5,752 EUR +1,02% (08.07.2019, 12:56)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. (08.07.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).Die CECONOMY-Tochter Media-Saturn-Holding (MediaMarktSaturn) habe mit der Olympia Group die Gründung eines neuen Unternehmens zur Abdeckung des Marktes in Griechenland und Zypern vereinbart. Demnach übernehme Olympia 75% der Anteile und MediaMarktSaturn die restlichen 25% an der neuen Einheit. Beide Unternehmen würden ihre operativen Gesellschaften MediaMarkt Griechenland bzw. den Consumer Electronics- und Entertainment Händler Public in Griechenland und Zypern an die neue Organisation übertragen. MediaMarkt Griechenland habe im Geschäftsjahr 2017/18 einen Umsatz von 186 Mio. Euro erreicht. Der Abschluss der Transaktion werde für 2019/20 erwartet. Sie werde nach Unternehmensangaben bei CECONOMY in 2019/20 zu einem einmaligen positiven EBIT-Effekt von voraussichtlich 20 bis 35 Mio. Euro führen. Der Wegfall der Verlustbeiträge der griechischen MediaMarkt-Aktivitäten werde nach Abschluss der Transaktion zu Einsparungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich führen. Ab dem Jahr 2022 erwarte CECONOMY von dem neuen Unternehmen einen jährlichen Ergebnisbeitrag im niedrigen einstelligen Mio. Euro-Bereich.Lusebrink erachte die angekündigte Lösung für die defizitären griechischen Aktivitäten als positiv. Jedoch stehe im Rahmen des laufenden Effizienzprogramms noch die Lösung zahlreicher Probleme (u.a. Abbau von Doppelstrukturen bei CECONOMY und MediaMarktSaturn, Überprüfung weiterer operativer Einheiten (z.B. Streaming-Dienst Juke)) an, womit die Unsicherheit bezüglich der weiteren Geschäftsentwicklung nach wie vor hoch bleibe. Lusebrink erhöhe seine EPS-Prognose für 2019/20 auf 0,62 (alt: 0,58) Euro.Bei einem neuen Kursziel von 6,10 (alt: 5,90) Euro bestätigt Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die CECONOMY-Stammaktie (DCF-Modell; angehobene Prognosen; risikofreier Zinssatz: 2,75% (bisher: 3,00%)). (Analyse vom 08.07.2019)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: