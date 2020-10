Tradegate-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

3,93 EUR -4,05% (15.10.2020, 10:58)



ISIN CECONOMY-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (15.10.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CECONOMY: Geschäft erholt sich - AktienanalyseDer Elektronikhandels-Holding CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) aus dem SDAX hat sich in der Corona-Krise besser geschlagen als gedacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) im am 30. September beendeten Geschäftsjahr dürfte "deutlich" über der eigenen Prognose sowie der Markterwartung liegen, habe der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn am Montag mitgeteilt. Dies sei maßgeblich auf eine besser als erwartete Umsatzentwicklung im vierten Geschäftsquartal, insbesondere aufgrund einer fortgesetzt starken Kundennachfrage sowie den weiterhin erfolgreichen Online-Aktivitäten, zurückzuführen, habe das Unternehmen erklärt - ohne konkrete Zahlen zu nennen. Eckdaten wolle der Konzern wie geplant am 23. Oktober veröffentlichen.Zuletzt habe CECONOMY einen Betriebsgewinn (bereinigtes EBIT) von 165 bis 185 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Eine vom Unternehmen zusammengestellte Analystenschätzung sei im Schnitt von einem bereinigten EBIT von 176 Mio. Euro ausgegangen. Damit scheine sich die Erholung einzustellen, die Unternehmenschef Bernhard Düttmann bei Vorlage der Q3-Zahlen angedeutet habe - zum Glück. Denn die Börse habe bereits reichlich Vorschusslorbeeren verteilt, wie der Blick auf den Chart zeige. Allein in den vergangenen drei Monaten sei es um fast 25 Prozent nach oben gegangen - Kursgewinne, die nun auch fundamental untermauert seien. (Ausgabe 41/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:3,946 EUR -2,90% (15.10.2020, 10:43)