Tradegate-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

4,29 EUR +0,80% (14.05.2021, 11:38)



ISIN CECONOMY-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de (14.05.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).Die Zahlen für das zweite Quartal 2020/21 (31.03.) hätten beim Umsatz (-6,7% y/y auf 4,32 Mrd. Euro) im Rahmen der Erwartungen gelegen (Analysten-Prognose: 4,26 Mrd. Euro; Marktkonsens: 4,34 Mrd. Euro) und seien ergebnisseitig (u.a. bereinigtes EBIT: -146 (Vj.: -131) Mio. Euro) besser als befürchtet (Analysten-Prognose: -155 Mio. Euro; Marktkonsens: -153 Mio. Euro) ausgefallen. Positiv werte der Analyst v.a. das dynamische Wachstum des Online-Umsatzes (+146,5% y/y auf 2,12 Mrd. Euro), der nun bereits 49% des Gesamtumsatzes ausmache.Auf einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 verzichte CECONOMY weiterhin. Zudem habe CECONOMY mit Wirkung zum 01.08.2021 Karsten Wildberger (bisher COO bei E.ON) zum neuen CEO bestellt. Die Wahl von Wildberger stelle eine Überraschung dar, sie sei mit Blick auf seine Erfahrungen mit traditionellen Vertriebsmodellen im stationären Handel sowie der Digitalisierung aber durchaus plausibel. Der Analyst passe seine Prognosen (u.a. EPS 2020/21: 0,32 (alt: 0,36) Euro; EPS 2021/22: 0,62 (alt: 0,59) Euro) an. Den Fortschritten bei den Kosteneinsparungen und dem deutlichen Ausbau des Online-Geschäfts stünden (noch) strategische Defizite (u.a. Umbau der Märkte; Anpassung des Filialportfolios) sowie der fehlende Ausblick gegenüber.Bei einem erwarteten Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die CECONOMY-Stammaktie weiterhin "halten", so Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 5,20 auf 4,60 Euro gesenkt. (Analyse vom 14.05.2021)Börsenplätze CECONOMY-Aktie:Xetra-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:4,29 EUR +0,47% (14.05.2021, 11:23)