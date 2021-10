Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

3,672 EUR +1,83% (14.10.2021, 14:23)



XETRA-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

3,666 EUR +1,66% (14.10.2021, 14:10)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



NASDAQ OTC-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY AG:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, NASDAQ OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (14.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Unterhaltungselektronik-Händlers CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, NASDAQ OTC-Symbol: MTAGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der nächste Börsen-Aspirant verabschiede sich. Nur zwei Wochen nach der Ankündigung mache Coolblue nun einen Rückzieher von seinen IPO-Plänen. Als Grund werde wieder einmal das aktuelle Marktumfeld genannt, in dem es dem Unternehmen schwergefallen sein dürfte, die Bewertungsvorstellungen durchzubringen.Das Wachstum des niederländischen Elektronik-Online-Händlers sei beachtlich. Alleine im ersten Halbjahr habe er 1,2 Milliarden Euro und damit 31 Prozent mehr um als im Vergleichszeitraum 2020 gesetzt.Das Management begründe die Verschiebung des Börsengangs mit dem aktuell unsicheren Marktumfeld. Coolblue dürfte Schwierigkeiten gehabt haben, bei den Investoren eine dem Wachstum entsprechende Bewertung durchzusetzen.Bis Coolblue der MediaMarkt- und Saturn-Mutter CECONOMY auch an der Börse Konkurrenz mache, werde es also noch etwas dauern. Ganz absagen möchten die Niederländer ihr IPO aber bislang nicht. "Der Aktionär" bleibt dran, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: