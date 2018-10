Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,711 EUR -17,47% (09.10.2018, 13:31)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,709 EUR -18,05% (09.10.2018, 13:47)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (09.10.2018/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der CECONOMY-Aktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) und senkt das Kursziel von 6,80 auf 4,50 Euro.Der Elektronikhändler habe überraschend erneut eine Gewinnwarnung ausgegeben, nachdem das Unternehmen bereits Mitte September die Prognosen nach unten revidiert habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zur seiner Meinung nach unbefriedigenden Begründung führe CECONOMY nur an, dass die operative Ergebnisentwicklung bei der Media-MarktSaturn Retail Group deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Lusebrink sehe die Gewinnwarnung mit Blick auf die kurze Zeitspanne seit der letzten entsprechenden Veröffentlichung als kritisch an. Sie deute auf tiefergehende strukturelle Probleme hin. Lusebrink habe seine Prognosen gesenkt. Durch die Gewinnwarnung habe sich das Sentiment für die CECONOMY-Aktie erheblich verschlechtert. Zudem dürfte das Risiko Türkei als der größte Wachstumsmarkt des Unternehmens verstärkt in den Fokus rücken. (Analyse vom 09.10.2018)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: