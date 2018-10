Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,457 EUR -4,19% (10.10.2018, 12:25)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,43 EUR -4,92% (10.10.2018, 12:40)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (10.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die CECONOMY-Aktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.Auch einen Tag nach der Vorlage miserabler Zahlen komme CECONOMY nicht zur Ruhe. Investoren würden immer noch in Scharen aus der Aktie flüchten. Nachdem das Unternehmen am Dienstag mit seinen Zahlen die gesenkten Prognosen verfehlt habe, falle das Wertpapier heute weiter. Am Dienstag sei es schon um 20% gefallen.Das Chartbild könnte jetzt schlimmer nicht sein. Mit 4,39 Euro sei die Aktie auf ein neues Rekordtief eingebrochen. Sie sei ein Paradebeispiel für ein fallendes Messer.Das Unternehmen habe nach ersten Berechnungen ein EBITDA von 630 Mio. Euro erzielt. Das sei noch schlechter, als erwartet worden sei. CECONOMY habe erst im September seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt und sei damals von einem EBITDA zwischen 680 und 710 Mio. Euro ausgegangen. Im Vorjahr habe man noch 714 Mio. Euro verbucht. Das EBIT sei von 494 auf 400 Mio. Euro gesunken. Zuletzt habe das Unternehmen 460 und 490 Mio. Euro angepeilt.Der Druck auf CECONOMY-Chef Pieter Haas werde immer stärker. Die Börse glaube nicht daran, dass er der richtige Sanierer sei. Der Niederländer lasse es an Visionen vermissen und bleibe Antworten auf wichtige Fragen schuldig. Zum Beispiel, welche Rolle das Servicegeschäft für die Tochter Media-Saturn in Zukunft genau spielen solle und wie profitabel es arbeiten könne.Pieter Haas habe sehr viel Glaubwürdigkeit verspielt. Eine Wende mit ihm an der Spitze werde schwierig. Werde er abgelöst, könnte dies eine Erleichterungsrally geben. Interessant sei auch die Tatsache, dass CECONOMY nur noch auf einen Börsenwert von zwei Mrd. Euro komme - bei 21 Mrd. Umsatz. Das könnte Investoren anlocken.Aktuell gilt aber: Raus aus der CECONOMY-Aktie, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.10.2018)