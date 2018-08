Kursziel

CECONOMY-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 12,50 Buy HSBC Andrew Porteous 10.08.2018 7,50 Reduce Commerzbank AG Jürgen Elfers 26.07.2018 10,00 Buy Baader Bank Volker Bosse 05.07.2018 8,00 Neutral equinet AG Christian Bruns 05.07.2018 9,40 Neutral Goldman Sachs Tushar Jain 04.07.2018 8,00 Halten Independent Research Lars Lusebrink 02.07.2018 9,00 Neutral J.P. Morgan Georgina Johanan 22.06.2018 8,50 Hold Kepler Cheuvreux Fabienne Caron 21.06.2018 10,50 Hold Deutsche Bank Warwick Okines 18.05.2018



Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

6,982 EUR -0,54% (13.08.2018, 09:46)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

6,982 EUR -0,54% (13.08.2018, 09:55)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende europäische Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken MediaMarkt und Saturn. Mit über zwei Milliarden Kundenkontakten pro Jahr wollen die Unternehmen der CECONOMY Kunden Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die Verbrauchern einen entscheidenden Mehrwert bieten und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. (13.08.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Unterhaltungselektronik-Händlers CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 12,50 oder 7,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die CECONOMY AG wird am 14. August die Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der CECONOMY-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der britischen Investmentbank HSBC, die Einstufung vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen hat. Der flächenbereinigte Umsatz dürfte um 0,9 Prozent nachgegeben haben, schrieb HSBC-Analyst Andrew Porteous in einer am 10. August vorliegenden Studie. Der operative Verlust (EBIT) der Elektronikhandelskette sollte sich von 48 auf 38 Millionen Euro verringert haben.Die Commerzbank hat dagegen die Einstufung für CECONOMY auf "reduce" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Das Management des französischen Elektronik-Einzelhändlers FNAC Darty habe für das zweite Halbjahr seine zurückhaltende Einschätzung des französischen Marktes bekräftigt, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am 26. Juli vorliegenden Studie. Die Aussagen seien eine Vorgabe für CECONOMY.CECONOMY gibt neue Aktien im Wert von rund 277 Mio. Euro heraus, die von freenet übernommen werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". freenet werde dadurch zum viertgrößten Anteilseigner bei dem kriselnden Elektronikmarkt-Unternehmen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur CECONOMY-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick: