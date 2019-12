Wien (www.aktiencheck.de) - Die CE3-Staaten verzeichnen weiterhin robustes Wachstum, so die Analysten der Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".Trotz der anhaltend guten Wirtschaftslage verspüre Tschechiens Premier Babis weiter innenpolitischen Gegenwind, vor allem wegen möglicher Interessenkonflikte und Verquickungen zwischen seinem Amt als Ministerpräsident und der Führung seines Wirtschaftsimperiums. 30 Jahre nach der "samtenen Revolution" hätten eine Viertel Million Menschen in Prag seinen Rücktritt oder eine Trennung von seinem Firmenimperium gefordert. Seine Partei liege in den Umfragen allerdings weiter klar in Front.Die Aktienmärkte der CE3-Staaten hätten im Oktober mehrheitlich zugelegt; lediglich der Warschauer Aktienindex habe etwas nachgegeben (um rund 1,5%). Der Budapester Aktienmarkt habe sich erneut sehr fest mit einem Plus von 3,7% gezeigt, während die Prager Börse gegenüber dem Vormonat um knapp 3% höher geschlossen habe. (Ausgabe Dezember 2019) (13.12.2019/ac/a/m)