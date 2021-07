Börsenplätze CD PROJEKT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:

41,175 EUR -2,14% (09.07.2021, 15:37)



ISIN CD PROJEKT-Aktie:

PLOPTTC00011



WKN CD PROJEKT-Aktie:

534356



Ticker-Symbol Deutschland CD PROJEKT-Aktie:

7CD



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) ist eine polnische Holdinggesellschaft, die sich aus zwei Aktivitätsbereichen zusammensetzt:



- Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (71,3% des Umsatzes; CD Projekt RED): für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen;



- Online-Videospielvertrieb (36,6%): Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com.



Der Nettoumsatz gliedert sich nach Umsatzquellen in Spieleverkäufe (74,9%) und derivative Produkte (25,1%).



Die Nettoumsätze verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Regionen: Polen (5,3%), Europa (23,9%), Vereinigte Staaten (54%), Asien (9%), Russland (1,6%) und andere (6,2%). (09.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Entwicklerstudios CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Der Kurs der CD PROJEKT-Aktie steige endlich wieder. News über ein großes Update und neue Inhalte für "Cyberpunk 2077" könnten den jüngsten Erholungstrend anfeuern.Updates und Hotfixes würden wieder Leben in die Aktie von CD PROJEKT bringen. Neue Inhalte und Erweiterungen sollten auch in Zukunft wieder mehr Spieler in die Sci-Fi-Welt locken. Immerhin fünf Prozent habe die Aktie im letzten Monat gewonnen. Im Vergleich zu dem 57 Prozent Verlust seit Ende letzten Jahres sei das jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.Es scheine langsam bergauf zugehen. Viele Fans und Gamer seien aber weiterhin mehr als enttäuscht - auch das letzte große Update 1.2 habe daran nichts ändern können. Das mittlerweile sieben Monate alte Spiel sei zwar wieder im PlayStation-Store erhältlich, eine angenehme Spielerfahrung garantiere das jedoch nicht - insbesondere auf den Last-Gen-Konsolen mit Bildwiederholungsraten, die teils auf 20 FPS abfallen würden.Über künftige Updates habe es zuletzt reichlich Verwirrung gegeben. Mit einem Werbevideo habe das Entwicklerstudio Aufmerksamkeit erregen und Spieler daran erinnern wollen, dass das "Cyberpunk 2077" wieder im PlayStation-Store erhältlich sei und einige Updates erfahren habe. Die Community habe diese Werbung jedoch als Ankündigung des "großen" Patches 1.3 aufgenommen.Verständlich, denn die Verkaufszahlen letztes Jahr seien grandios gewesen: 13 Millionen Exemplare seien in nur 21 Tagen verkauft worden. Dieses Jahr würden es wohl weniger sein, wie viel weniger sei jedoch nicht bekannt. Erst die Quartalszahlen am 26.08 sollten hier Licht ins Dunkel bringen.Updates und Fehlerbehebung würden Druck von der Aktie nehmen. Zocker seien jedoch weiter enttäuscht - und so auch die Anleger. Gegen das Entwicklerstudio laufe auch weiterhin eine Klage."Der Aktionär" spricht aktuell noch keine Kaufempfehlung für alle Anleger aus, außer vielleicht für sehr geduldige Langfrist-Investoren. Denn trotz des Cyberpunk-Debakels verfügt CD PROJEKT über reichlich Potenzial, so Robin Balke. (Analyse vom 09.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link