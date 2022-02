Tradegate-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:

Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2020 2,14 Mrd. PLN (Polnischer Zloty) mit einem Gewinn von 1,15 Mrd. PLN. (23.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Nach der desaströsen Veröffentlichung von "Cyberpunk 2077" sei CD PROJEKT stark unter Druck geraten. Der polnische Entwickler habe jedoch mittlerweile das Spiel aktualisiert und nun sogar ein Lob von Tesla-CEO Elon Musk bekommen. "Cyberpunk 2077" verkaufe sich inzwischen auch deutlich besser. Charttechnisch sehe es bei CD PROJEKT aber noch nicht so gut aus. Die Aktie bleibe in einem Seitwärtstrend gefangen. Das Papier gehöre allerdings jetzt unbedingt auf die Watchlist, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.02.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze CD PROJEKT-Aktie: