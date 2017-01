Philipp Lengsfeld: "Die möglichen oder tatsächlichen Energieeinsparungen durch die geltende Zeitumstellung sind laut Studie "Bilanz der Sommerzeit" des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) allenfalls minimal oder sogar ganz zu vernachlässigen. Auch ein gesamtwirtschaftlicher Nutzen durch die Zeitumstellung ist nicht nachzuweisen. Außerdem kann der Anpassungsprozess an die Zeitumstellung manchen Menschen gesundheitlich größere Mühe bereiten als angenommen.



Die nun erfolgte Positionierung der Unionsfraktion ist deshalb ein wichtiger Schritt und liegt auf einer Linie mit Parteitagsbeschlüssen sowohl der CDU als auch der CSU. Damit senden wir ein klares Signal nach Brüssel, in dieser Frage tätig zu werden."



Hintergrund:



Beide Unionsparteien haben Beschlüsse gefasst, die darauf abzielen, die Zeitumstellung abzuschaffen - die CDU auf ihrem Parteitag am 5. April 2014 und die CSU auf ihrem kleinen Parteitag am 16. März 2013.



Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschatzung des Deutschen Bundestages hatte das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) mit der Durchführung eines Projekts mit dem Titel "Bilanz der Sommerzeit" beauftragt. Das TAB hat seinen Endbericht hierzu im Februar 2016 vorgelegt. Den vollständigen Bericht finden Sie hier: http://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/berichte/TAB-Arbeitsbericht-ab165.pdf (Pressemitteilung vom 26.01.2017) (27.01.2017/ac/a/m)







