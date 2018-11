Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Finanzausschuss hat heute das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 über die Tätigkeit und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) abschließend beraten, so die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Antje Tillmann, sowie der zuständige Berichterstatter Carsten Brodesser in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Zudem sollen die Versicherten umfassend über den Stand ihrer Vorsorge informiert werden. Pensionsfonds und Pensionskassen werden u. a. regelmäßig bis zum Renteneintrittsalter über die prognostizierte Entwicklung der Altersversorgungsleistungen informieren und Versorgungsempfänger auf die ihnen zustehenden Leistungen und Wahlrechte hinweisen.Die Richtlinie sieht bewusst nur eine Mindestharmonisierung vor, die es uns ermöglicht die Besonderheiten der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland zu berücksichtigen. Eine Vollharmonisierung lehnen wir ausdrücklich ab. (28.11.2018/ac/a/m)