Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei ihrem Besuch in Tunesien ein Abkommen vereinbart, das unter anderem ein Verfahren für schnellere Rückführungen in das nordafrikanische Land vorsieht, so der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Stephan Harbarth, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wenn SPD und Grüne ebenfalls einen Beitrag zur Verhinderung von Asylmissbrauch und zur Rückführung von Migranten in ihre Herkunftsländer leisten wollen, dann sollten sie im Bundesrat endlich der Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten zustimmen. Sie haben dort das entsprechende Gesetz nun schon seit fast einem Jahr blockiert.‎ Unsere Geduld ist am Ende. Wir werden das Gesetz am 10. März zur Abstimmung stellen.Es sind fast ausschließlich ökonomische Motive, die Migranten aus Marokko, Algerien und Tunesien zur Stellung eines Asylantrages in Deutschland veranlassen. Die Anerkennungsquoten sind verschwindend gering und liegen teilweise unter dem Niveau der Balkanstaaten. Zur Wahrheit gehört in Zusammenhang mit Asylbewerbern aus dem Maghreb-Staaten leider auch, dass sie in Deutschland überproportional an Straftaten beteiligt sind. Wir müssen deshalb alles dafür tun, dass sich ihr Aufenthalt nicht verfestigt und keine weiteren Migranten maghrebinischer Herkunft unter dem Deckmantel der Asylsuche nach Deutschland einreisen. (Pressemitteilung vom 04.03.2017) (06.03.2017/ac/a/m)