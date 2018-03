Berlin (www.aktiencheck.de) - Der russische Präsident Wladimir Putin ist bei den Wahlen am Sonntag wiedergewählt worden, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann David Wadephul:Niemand hat ein Interesse an einem neuen Ost-West-Konflikt. Doch zuletzt wurde das sicherheitspolitische Verhalten Russlands gegenüber dem Westen immer besorgniserregender. Dagegen wird sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nachdrücklich für größte Geschlossenheit, besondere Achtsamkeit und Resilienz des Westens einsetzen.Im Falle einer Verbesserung der Beziehungen wird Deutschland bereit sein, Russland bei seiner wirtschaftlichen und strukturellen Modernisierung zu unterstützen, wenn dies gewünscht wird. Weitere Jahre der Stagnation, bürokratischer Auswüchse und grassierender Korruption in Russland liegen nicht im Interesse des Westens. Zugleich brauchen wir einen differenzierten Blick auf Russland für die Zeit nach Putin. Wir müssen uns schon jetzt auf dieses Russland vorbereiten und nach neuen Möglichkeiten einer Kooperation suchen. Die russische Gesellschaft ist vielschichtiger, als die russische Führung glauben machen will. Wir sollten dieser Gesellschaft mit mehr Offenheit begegnen." (19.03.2018/ac/a/m)