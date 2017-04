Berlin (www.aktiencheck.de) - Das Handelsministerium der USA hat am Dienstag mitgeteilt, dass das Handelsbilanzdefizit der USA im Februar 2017 um 9,6 Prozent auf 43,6 Milliarden Dollar geschrumpft ist, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Die Exporte nach Deutschland legten dabei um überdurchschnittliche 8,6 Prozent zu, die Ausfuhren in die Europäische Union wuchsen um 8,0 Prozent. Hierzu erklärt der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Fuchs:



Deutschland ist - wie die EU insgesamt - ein wichtiger und fairer internationaler Handelspartner, auch für die USA. Im internationalen Markt ist die Wettbewerbsfähigkeit das A und O. Wenn amerikanische Unternehmen wettbewerbsfähige Produkte herstellen, ist auch Deutschland ein attraktiver Markt hierfür. Gerade in der EU und in Deutschland gibt es offene Märkte für amerikanische Produkte. Durch die enge Vernetzung zwischen USA und Deutschland werden viele Güter mit Milliardenwerten gehandelt. Der Freihandel nützt beiden Seiten. Statt auf Wettbewerbsbeschränkungen und nichttarifäre Handelshemmnisse zu setzen, sollten die USA den europäischen und deutschen Markt vielmehr als Chance begreifen. Dass das geht, zeigen die jüngsten Zahlen über die Entwicklung der Handelsbilanz. (Pressemitteilung vom 04.04.2017) (07.04.2017/ac/a/m)





