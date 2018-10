Weitere Suchergebnisse zu "CDAX (Performance)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In unserem Jahresausblick hatten wir den Kursverlauf des CDAX (ISIN: DE0008469602, WKN: 846960) - also den Index aller im General und Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten deutschen Unternehmen - als wichtige Orientierungshilfe ins Feld geführt, um eine strategische Absicherung auf der Unterseite zu definieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die entscheidenden Unterstützungen seien seinerzeit der Aufwärtstrend seit März 2009, das Tief vom August 2017 (1.102 Punkte) sowie ein Fibonacci-Level (1.093 Punkte) gewesen. Abgerundet werde der auf diesem Niveau entstandene Kumulationspunkt durch das alte Allzeithoch vom April 2015 bei 1.108 Punkten. Alle diese Rückzugslinien habe der CDAX inzwischen preisgeben müssen, womit gleichzeitig eine Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr vervollständigt worden sei. Aus der Höhe dieser Toppformation lasse sich ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 175 Punkten ableiten. Perspektivisch müssten Anleger deshalb von einem Ende des Hausseimpulses seit 2009 ausgehen und sich auf wieder dreistellige Index-Notierungen vorbereiten. Nur eine schnelle Rückeroberung der o. g. Barrieren bei gut 1.100 Punkten würde das angeschlagene Chartbild heilen, indem das beschriebene Topp negiert würde. (12.10.2018/ac/a/m)