Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit dem CDAX wollen wir heute das marktbreiteste deutsche Aktienbarometer analysieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Aus charttechnischer Sicht sei das "Hammer"-Umkehrmuster vom August extrem wichtig gewesen, denn damit habe ein Abgleiten unter die Kernunterstützung bei rund 1.100 Punkten gerade noch einmal abgewendet werden können. Die 38-Monats-Linie (akt. bei 1.119 Punkten) bilde hier zusammen mit dem alten Rekordhoch vom April 2015 (1.108 Punkte), Nackenzone der im letzten Jahr ausgeprägten Schulter-Kopf-Schulter-Formation sowie einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (1.093/1.084 Punkte) eine sehr bedeutende Kumulationszone. Aufgrund deren Bedeutung gelte es die beschriebene Rückzugszone in Zukunft unbedingt zu verteidigen.Auf der Oberseite möchten die Analysten dagegen den Kreuzwiderstand aus dem Korrekturtrend seit Anfang 2018 (akt. bei 1.165 Punkten) sowie den diesjährigen Verlaufshochs (1.165/1.168/1.176 Punkte) hervorheben. Ein Sprung über die angeführten Hürden würde für einen Schlussstrich unter die Verschnaufpause der letzten 20 Monate sorgen. Perspektivisch lege eine positive Weichenstellung den Grundstein für einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 1.274 Punkten. Per Saldo laute das Motto für den CDAX derzeit also: "make or break!". (09.09.2019/ac/a/m)