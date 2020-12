Weitere Suchergebnisse zu "CDAX (Performance)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte November fallen dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weitere Kursgewinne zusehends schwer, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Eine nicht enden wollende Serie von Handelstagen mit unterdurchschnittlichen Schwankungsbreiten seien äußere Anzeichen dieser Entwicklung. Um dieser Bewegungsarmut zu entfliehen, würden die Analysten mit dem CDAX (ISIN: DE0008469602, WKN: 846960) das marktbreiteste deutsche Aktienbarometer auf den Prüfstand stellen. Es gebe aber noch einen wesentlich wichtigeren Grund: Möglicherweise liefere der Index ein frühes Signal in Sachen weiterer Entwicklung des "großen Bruders". Doch der Reihe nach: Zunächst sei es im Oktober beim CDAX zu einem Pullback an die Kreuzunterstützung aus einer alten Trendlinie (akt. bei 1.094 Punkten) und dem Hoch vom April 2015 (1.108 Punkten) gekommen. Dieses Sprungbrett sei eindrucksvoll genutzt worden, so dass nun der ultimative Deckel zur Disposition stehe. Gemeint seien die horizontalen Hürden aus den Hochpunkten der letzten drei Jahre zwischen 1.251 und 1.286 Punkten. Ein neues Allzeithoch würde deshalb für ein ganz besonderes Investmentkaufsignal sorgen. Die nächste Zielmarke ergebe sich im Erfolgsfall aus der 138,2%-Fibonacci-Projektion des Rückschlags von Februar/März (1.482 Punkte). Ein Ausbruch beim marktbreiten CDAX sollte auch den deutschen "blue chips" aus ihrer Lethargie helfen. (07.12.2020/ac/a/m)