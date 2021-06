Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das mit eigenen Niederlassungen in sechs Ländern Zentraleuropas vertreten ist. Kerngeschäft ist die Vermietung, das Management sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden. Das Unternehmen verfügt über ausgeprägte in-house Baukompetenz und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab. CA Immo wurde 1987 gegründet und kontrolliert ein Immobilienvermögen von rund 5,6 Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (10.06.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY) von "Kauf" auf "Halten" herab.Der Ausblick, den das Unternehmen auf die Geschäftsjahre 2021-22e gegeben habe, habe unter den Analystenerwartungen gelegen und weise auf einen möglichen Rückgang des FFO 1 im Jahresvergleich hin. Ein Grund dafür seien einige Veräußerungen in den letzten Monaten, aber auch der steigende Leerstand im CEE-Raum, potenzielle Unsicherheiten bezüglich der Corona-Pandemie und eine negative Verzinsung der EUR 1 Mrd. hohen Bargeldposition würden eine Rolle spielen. Der Leerstand sei von 5,2% zu Jahresende 2020 auf 7,8% in Q1 gestiegen, wobei das CEE-Portfolio aufgrund einiger auslaufender Verträge von Großmietern Haupttreiber dieser Entwicklung gewesen sei. Bisher lasse sich diese Entwicklung mit der normalen Mieterfluktuation erklären, jedoch habe sich das allgemeine Vermietungsumfeld in den CEE-Ländern verschlechtert, was in Zukunft die Zeit bis zur Neuvermietung verlängern könnte.Das deutsche Portfolio des Unternehmens setze seine starke Entwicklung mit der Vorvermietung des Bürogebäudes "Upbeat" in Berlin, dessen Fertigstellung im Jahr 2026 erwartet werde, einem hohen Vermietungsgrad von über 98% und Mietsteigerungspotenzial fort. Die Fertigstellung von zwei Bürogebäuden in Prag gegen Ende dieses Jahres, der Tower ONE in Frankfurt, welcher Anfang 2022 fertiggestellt werden solle und zwei Büroentwicklungen im zweiten Halbjahr 2023 sollten in den nächsten drei Jahren insgesamt 126.000 m² an Vermietungsfläche hinzufügen und das Wachstum unterstützen.Der Liquiditätspolster von über EUR 1 Mrd. biete zwar das Potenzial für attraktive Akquisitionen, allerdings hätten bislang die Investitionsmöglichkeiten gefehlt. Einen Teil des Geldes werde die CA Immo in die Entwicklung von eigenen Projekten investieren, zur Refinanzierung der Schulden und möglicherweise für ein Aktienrückkaufprogramm verwenden. Ohne Einsatz belaste die Bargeldposition mit einer negativen Verzinsung von -0,5% den FFO 1.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ändern ihre Empfehlung von "Kauf" auf "Halten", erhöhen aber das Kursziel von EUR 37,00 auf EUR 40,50 je Aktie. Die Kurszielerhöhung ergebe sich hauptsächlich aus der höheren Bewertung der Vergleichsunternehmen. Die Verschlechterung der Vermietungsbedingungen im CEE-Raum und die ersatzlose Veräußerung einiger nicht zum Kerngeschäft gehörender Objekte habe zur Verringerung der bisherigen Analystenschätzungen geführt. Obwohl für die Aktie aufgrund der Assetqualität ein Aufschlag gerechtfertigt erscheine, sähen die Analysten angesichts des Übergangsjahres 2021 und der aktuellen Bewertung im Vergleich zur Branche kurzfristig begrenztes Aufwärtspotenzial. (Analyse vom 10.06.2021)3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.