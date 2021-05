12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das mit eigenen Niederlassungen in sechs Ländern Zentraleuropas vertreten ist. Kerngeschäft ist die Vermietung, das Management sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden. Das Unternehmen verfügt über ausgeprägte in-house Baukompetenz und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab. CA Immo wurde 1987 gegründet und kontrolliert ein Immobilienvermögen von rund 5,6 Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (26.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie des Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die CA Immo habe solide Zahlen veröffentlicht, welche von einem starken Neubewertungseffekt geprägt gewesen seien. Der Ausblick für das nachhaltige Ergebnis liege für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 bei über EUR 128 Mio. bzw. mehr als EUR 140 Mio. und damit etwas unter den Erwartungen.Die Q1-GuV der CA Immo übertraf unsere Schätzungen, getrieben von einem stärker als erwarteten Bewertungsergebnis (EUR +63 Mio.), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die etwas höheren Mieteinnahmen (EUR 63,6 Mio. vs. RBIe EUR 60,9 Mio.) seien durch niedrigere an die Mieter weiterverrechnete Kosten (EUR 13,2 Mio. vs. RBIe EUR 14,3 Mio.) und höhere Administrationskosten (EUR -14,7 Mio. vs. RBIe -12,8 Mio.) kompensiert worden, was dazu geführt habe, dass das nachhaltige Ergebnis, der FFO I, mit EUR 31,4 Mio. den Schätzungen der Analysten der Raiffeisen Bank International AG entsprochen habe. Die Covid-19-Auswirkungen auf den FFO 1 seien mit EUR 1,4 Mio. beziffert worden.Die Leerstandsquote der CA Immo sei von 5,2% (GJ 20) auf 7,8% gestiegen, was die verschlechterten Marktbedingungen in CEE widerspiegele, während sie in Deutschland mit 1,4% niedrig geblieben sei. Der größte Anstieg sei in Ungarn verzeichnet worden (+13,5 Prozentpunkte), während sich die Situation in Polen (+4,65 Prozentpunkte) und den meisten anderen CEE-Ländern ebenfalls verschlechtert habe.Die FFO I Guidance von mehr als EUR 128 Mio. für das laufende Geschäftsjahr erscheine auf den ersten Blick konservativ, angesichts des negativen Covid-Effekts von EUR 7,8 Mio. sowie eines FFO I von EUR 133,8 Mio. im GJ 20 und liege auch unter den Erwartungen der Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Dies sei vor allem auf die Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten am Ende des letzten Jahres und zu Beginn dieses Jahres zurückzuführen. Das Ziel spiegele auch die mit Covid-19 verbundenen Unsicherheiten wider.Unsere letzte Empfehlung für die CA Immo lautet "kaufen", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.