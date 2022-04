3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

28,75 EUR 0,00% (05.04.2022, 08:00)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

28,65 EUR 0,00% (05.04.2022, 09:36)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wiener Börse-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI) ist ein Immobilienunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das mit eigenen Niederlassungen in sechs Ländern Zentraleuropas vertreten ist. Kerngeschäft ist die Vermietung, das Management sowie die Entwicklung von hochwertigen Bürogebäuden. Das Unternehmen verfügt über ausgeprägte in-house Baukompetenz und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab. CA Immo wurde 1987 gegründet und kontrolliert ein Immobilienvermögen von rund 5,9 Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (05.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wiener Börse-Symbol: CAI).Ungeachtet der zuletzt nachlassenden Mietdynamik würden die Analysten mittel- bis langfristiges Aufwärtspotenzial hinsichtlich der Mieteinnahmen sehen, da das Immobilienportfolio um neue Projekte erweitert werde und sich die Leerstandsraten wieder normalisieren dürften. Auch die Bestandsmieten, welche teilweise noch deutlich unter dem Marktniveau lägen (v.a. in Deutschland), sollten allmählich auf das marktübliche Maß ansteigen. Dies sollte das Mietwachstum auch in einem sich abkühlenden Marktumfeld unterstützen.Die Eigenkapitalrendite habe im Durchschnitt bei 12% gelegen. Neben positiven Bewertungseffekten der Bestandsimmobilien hätten dazu auch Gewinne aus Projektentwicklungen und Verkäufe von Nicht-Kernimmobilien über dem Buchwert beigetragen. Die erwartete Rendite von 5,5% der Kosten bei aktuellen Entwicklungen lasse auf weitere Gewinne in den kommenden Jahren schließen.Steigende Zinsen dürften den Renditeanstieg der vergangenen Jahre bremsen. Kleinere Erhöhungen dürften vom Markt verkraftet werden, größere und schnellere Schritte der Europäischen Zentralbank, insbesondere in einem Stagflationsszenario, könnten sich jedoch negativ auf die Bewertungen auswirken.Kurzfristig würden die Analysten weiterhin höhere Leerstände sehen, zumindest im Vergleich zu den Werten vor Covid-19 in Höhe von weniger als 5%. Die Auslastung der Portfolioimmobilien sei von 94,8% im GJ 2020 auf derzeit 88,9% gesunken, da vor allem Mieter in den CEE-Ländern ihre Mietverträge nicht verlängert hätten.Die FF0 I würden seit mehreren Jahren mit einem Ergebnis von rund EUR 130 Mio. (GJ 2019-21) stagnieren, wobei das laufende Jahr diesem Trend folgen könnte.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ändern ihre Empfehlung von "halten" auf "Kauf" und senken dabei ihr Kursziel von EUR 38,00 auf EUR 34,50, aufgrund der im März gezahlten Sonderdividende, der niedrigeren Branchenbewertung und der geringfügigen Abwärtsrevision der Schätzungen. (Analyse vom 04.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen