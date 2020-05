Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

30,00 EUR +3,45% (28.05.2020, 16:27)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

29,80 EUR +3,65% (28.05.2020, 17:35)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wien Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (28.05.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY) und erhöhen das Kursziel von 33 auf 35 Euro.Das Unternehmen habe am Dienstagabend den Bericht zum ersten Quartal 2020 veröffentlicht und am Mittwoch zu einer Telefonkonferenz geladen. Das Auftaktquartal sei trotz der im März ausgebrochenen COVID-19 Pandemie sehr erfolgreich gelaufen, die Mieteinnahmen seien um 7% auf über 62 Mio. Euro gestiegen. Zudem hätten im ersten Quartal 97% der erwarteten Mieteinnahmen auch vereinnahmt werden können. Das cash getriebene operative Ergebnis auf EBITDA Basis sei leicht um 2% auf 39 Mio. Euro angestiegen, der FFO I sei ebenfalls leicht um 1% auf 30 Mio. Euro gestiegen. Die Bilanz sei mit einer Eigenkapitalquote von 47,5% und einem net LTV von lediglich 32,5% sehr stark. Die liquiden Mittel lägen nunmehr bei 800 Mio. Euro, nachdem sie am Jahresende 2019 schon bei 439 Mio. Euro gelegen hätten. Hier habe der im Januar platzierte 500 Mio. Euro senior unsecured Benchmark Bond mit einem Kupon von nur 0,875% und einer langen Laufzeit von 7 Jahren zusätzlich geholfen.Bei den aktuellen Projekten in Berlin, München, Frankfurt und Prag seien keine nennenswerten Verzögerungen durch die Pandemie feststellbar, teilweise sei es in den letzten Wochen sogar etwas schneller vorangegangen als ursprünglich geplant. Die Finanzierung aller Projekte sei zudem gesichert auf einer non-recourse-Basis. Was die Entwicklung der Yields betreffe, so sei es nach Aussagen des Managements zu früh, zu beurteilen, ob und wo es zu Yield Shifts kommen könnte. Scharff denke hier ähnlich. Das Bewertungsergebnis sei mit -11 Mio. Euro nur sehr leicht im negativen Bereich gewesen, es mache lediglich 0,2% vom Bestandsportfolio aus. Was die Vermietungsleistung betreffe, so ergebe sich momentan eine geringere Vermietungsaktivität infolge der Pandemie, aber das erste Quartal sei mit einer Vermietungsperformance von 32 Tausend qm sehr erfreulich gewesen, vor allem, wenn man bedenke, dass 39% Neuvermietungen gewesen seien. Scharff sehe das als gutes Zeichen für die sehr hohe Qualität und hervorragende Lage der angebotenen Flächen.Scharff habe sein Kursziel aufgrund des eingetrübten Sentiments am Aktienmarkt am 30. März von 37,50 auf 33 Euro reduziert. Nach dem guten Auftaktquartal und der wahrscheinlich relativ geringen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen erhöhe er nun sein Kursziel 33 auf 35 Euro, was immer noch ein gutes Stück unter dem EPRA NAV je Aktie liege, der in den ersten drei Monaten leicht von 38,37 Euro auf 38,83 habe klettern können.